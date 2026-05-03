Una pelota de real abona los seis aciertos del 5y6 de La Rinconada para este domingo 3-5-2026

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El primer domingo del mes de mayo el hipódromo Internacional La Rinconada celebró la décima novena cartelera de la temporada, que corresponde a la primera reunión del segundo meeting de la 2026 con una programación de once carreras sin carreras selectivas.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.409.012.180,00, de los cuales Bs.57.261.705,20,00 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, fueron repartidos Bs.220.866.577,20,00.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5 y 6 nacional

En la primera válida del 5y6 sexta del programa, la victoria fue para Catirote (número 6), con un dividendo de Bs. 682,08 a ganador y la monta de Félix Velázquez en yunta con Aldo Traversa, en tiempo para 1.200 metros de 73.3.

En la séptima carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue por vía reglamentaria, para La Super Kat (número 5) la ganadora contó con la monta de Angel Ybarra; fue ensillada por Rubén Lanz, y corrió en tiempo de 74.3 para 1.200 metros.

La tercera válida para el 5y6, novena carrera en turno, la ganó Pan de Azúcar (número 1) con el jinete Jhonatan Aray, quien recibió las instrucciones de Freddy Petit, para ganar en crono de 79.4 para 1.300 metros.

En la cuarta válida del 5 y 6, novena carrera, el triunfo fue para Violence And Peace (USA) (número 6) con la monta de Eglinder Betancourt en yunta con Oscar M. González que agenció crono de 79.1 para 1.300 metros.

En la décima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Red Time (número 2) se alzó con la victoria con la monta de Hermixon Medina en yunta con Germán Rojas. El consentido del stud “Excelso” agenció crono de 74.4 para 1,200 metros.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, undécima en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Perfect Dream (número 13) con la monta de José A. Rivero, para el entrenador Rubén Lanz.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 7094, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 7.991,13. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 516 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs. 423.758,37.