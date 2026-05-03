Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 3-5-2026

La jornada dominical presentó once pruebas que inició a la 1:30 de la tarde sin pruebas selectivas

Por

Darwin Dumont
Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 06:05 pm
Este domingo 3 de mayo el hipódromo La Rinconada presentó un atractivo programa de 11 carreras que se efectuaron en el majestuoso óvalo de Coche. La jornada, además, contó con el emocionante sellado del 5y6 nacional, que rebasó los 400 millones de Bolívares recaudados para el juego de los mayorías.

El jinete Félix Velázquez y Jhonatan Aray, fueron los más destacados de la semana, con dos victorias cada uno. Félix Velázquez, ganó la tercera carrera lo hizo encima de la americana Practical Vale para el entrenador Radames Gamez. Luego en la primera válida o sexta del programa ganó con Catirote para Aldo Traversa, en yunta.

Jhonatan Aray, por su lado visitó el parque de vencedores con Calgary en la quinta carrera del programa para Gabriel Márquez. Regreso al triunfo en la octava o tercera válida para el 5y6 nacional, encima de Pan de Azúcar para Freddy Petit. 

El entrenador Rubén Lanz, fue el más destacado de la semana, con dos victorias. Ambas en el 5y6 nacional. En la segunda válida lo hizo con La Super Kat con la monta de Ángel Ybarra. Luego en la sexta válida lo hizo con Perfect Dream con la monta de José A. Rivero.

 

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 ARANTZA VICTORIA (4) 55 Y. GONZÁLEZ 488,35
2 Top Woman Two (1) 55 J. Aray -
3 Divina Providencia (USA)(7) 56-3 F. Márquez -
4 My Three Loves (USA)(3) 56-1 O. Medina -
5 Pofi (6) 53-1 W. Véliz -

Entrenador: Deibis Guevara. Ganador: 488,35. Place: 204,15 y 175,39. Exacta: 1.615,66. Trifecta: 1.706,51. Superfecta: 3.163,80. 

 

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 95.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 ZIO GIACCOF (2) 55 Y. DÍAZ 246,65
2 Time Report (8)  59-1 W. Véliz -
3 El Pillín (4) 53 Jer. Alvarado -
4 Feedstock (3) 53-3 L. Funez Jr. -
5 Barbarroja (6) 55 Y. González -

Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 246,65. Place: 144,23 y 227,53. Exacta: 715,44 Trifecta: 3.392,58. Superfecta: 5.330,98. 

 

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 PRACTICAL VALE (USA)(5) 56 FEL. VELÁZQUEZ 158,40
2 Honey Time (7) 53-1 W. Véliz -
3 Mi Maritza (1) 55-4 S. Yánez -
4 Reina Caiman (2) 54 J.G. Hernández -
5 Acanelada (6) 53-1 O. Medina -

Entrenador: Radames Gamez Ganador: 158,40. Place: 110,00 y 409,74. Exacta: 1.110,43. Trifecta: 1.393,68. Superfecta: 3.112,02. Ret.: 08.

 

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 89.2 

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 BOILED MILK (6) 54 J. LUGO JR 260,73
2 Magnifica (4) 56 Y, Díaz -
3 Salomé (2) 54 Fel. Velázquez -
4 Provenza (7) 54 F. Quevedo -
5 Sicarigua (3) 54 W. Véliz -

Entrenador: Henrry Trujillo. Ganador: 260,73. Place: 161,56 y 284,88. Exacta: 1.825,70. Trifecta: 3.923,52. Superfecta: Sin aciertos. 

 

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 CALGARY (5) 56 J. ARAY 235,55
2 Gran Pepe (4) 56 W. Véliz -
3 Maximus Fortune (6) 56 F. Quevedo -
4 Tower Star (7) 54 L. Funez Jr. -
5 Macuto (2) 54 J. Lugo -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 235,55 Place: 122,98 y 138,51. Exacta: 503,28. Trifecta: 797,59. Superfecta: 2.600,59

 

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 CATIROTE (6) 53 FEL. VELÁZQUEZ 682,08
2 Niño del Cielo (5) 53 H. Medina -
3 El Providencial (7) 54-1 O. Medina -
4 Almendares (8) 53 J.A. Rivero -
5 El Abusador (10) 53 A. Chirinos -

Entrenador: Aldo Traversa. Ganador: 682,08. Place: 254,76 y 151,23. Exacta: 3.076,43. Trifecta: 2.916,92. Superfecta: 7.477,02. Pool de 4: 16.674,37. Ret.: 01-12.

 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 LA SUPER KAT (5) 54-2 A. YBARRA 278,90
2 Yaqui Desings (3) 54.5 Y. González -
3 Namekun (7) 53 H. Medina -
4 Linda Ilusión (1) 53-3 O. Rivas -
5 Miss Buena Vista (4) 53 M. Rodríguez -

Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 278,90 Place: 209,86 y 131,95. Exacta: 908,66 Trifecta: 4.764,38. Superfecta: 8.248,92. Triple Apuesta: 7.813,15. Doble Perfecta: Sin aciertos.  

 

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 PAN DE AZÚCAR (1) 54 J. ARAY 1.486,79
2 Hollywood (9) 53-3 O. Rivas -
3 The Soldier (5) 56-1 W. Véliz -
4 Silk Eyes (USA) (8) 58-3 F. Márquez -
5 Tío Carlitos (2) 53 H. Medina -

Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 1.486,79. Place: 490,39 y 268,15. Exacta: 7.724,56 Trifecta: 5.221,40. Superfecta: Sin aciertos. 

 

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 VIOLENCE AND PEACCE (usa)(6) 56 E. BETANCOURT 114,28
2 EasyYouPlease (USA)(2) 56-1 O. Medina -
3 Milagro Del Valle (USA) (7) 54 J. Aranguren -
4 Queen Lety (3) 54 Y. González -
5 Belleze (8) 53.5-3 F. Márquez -

Entrenador: Oscar M. González. Ganador: 114,28. Place: 125,97 y 213,44. Exacta: 192,20. Trifecta: 513,39. Superfecta: 1.720,72. 

 

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 RED TIME (2) 53 H. MEDINA 244,25
2 Zaraceño (5) 53 M. Rodríguez -
3 Predador (8) 54.5 J. Aray -
4 Gran Lorenzo (1) 53-1 W. Véliz -
5 My Blue Sky (7) 53 F. Puello -

Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 244,25. Place: 146,45 y 156,87. Exacta: 1.874,59. Trifecta: 1663,33. Superfecta: 3.329,47. Ret.: 06.

 

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 PERFECT DREAM (13) 54.5 J.A. RIVERO 197,83
2 Hatshepsut (3) 55 Fél. Velázquez -
3 Miss Coco (7) 55.5-2 A.Ybarra -
4 Catira Mercedes (USA) (6) 54 J. Lugo -
5 Winning Queen (10) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 197,83 Place: 182,72 y 224,43. Exacta: 1.628,55. Trifecta: 27.405,51. Superfecta: 140.776,63. Triple Apuesta: 922,07. Súper Pool de 4: 15.440,42. Doble Perfecta. 5.777,59. 5y6 nacional *5* (7094) Bs.7.991,13. 5y6 nacional *6* (516) Bs. 423.758,37. Loto Hípico: Bs. 4.686,54.

 

