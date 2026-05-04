Nuevo propietario para un selecto descendiente de King Seraf en el óvalo de Coche

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La jornada dominical en el óvalo de Coche vibró con una intensidad especial. Pese a la ausencia de eventos selectivos en el programa, la afición disfrutó de once competencias que mantuvieron el entusiasmo en las tribunas de principio a fin. Esta reunión número 19 no solo marcó el inicio del segundo meeting de 2026, sino que consolidó el retorno de una modalidad estratégica para el espectáculo: las Condicionales de Reclamo.

La Nivelación del Espectáculo Hípico: La Rinconada

Esta categoría de competencia, reincorporada al cronograma oficial a finales de marzo, es una pieza fundamental en los hipódromos de mayor prestigio internacional. El sistema establece una premisa clara: todos los ejemplares inscritos poseen un precio de venta predeterminado antes del inicio de la carrera.

El objetivo principal de estas pruebas es la nivelación del parque caballar. Los propietarios inscriben ejemplares de rendimiento discreto en lotes de menor valor con la intención de asegurar una victoria. Sin embargo, asumen el riesgo de perder la propiedad del animal si otro profesional o dueño con licencia ejerce el derecho de compra previo al salto inicial.

Calgary impone su clase en el lote de reclamo

El momento cumbre para esta modalidad llegó a la altura de la quinta competencia del programa. Se trató de una de las dos pruebas de reclamo pautadas para la tarde, diseñada específicamente para caballos de cuatro y más años, ganadores de cinco o más carreras.

El evento reunió a ocho ejemplares de comprobada utilidad sobre la pista. La victoria correspondió al castaño de seis años Calgary, el cual contó con una conducción impecable por parte del jinete Jhonathan Aray. Bajo la preparación de Gabriel Márquez, el ejemplar detuvo el cronómetro en un tiempo oficial de 86.3 para la distancia, lo que ratificó su superioridad en este lote y sumó puntos valiosos para su establo en el naciente ciclo de competencias.

Reclamado Gran Pepe: Caballos Reunión 19

Tras el final de la competencia, donde el ejemplar Gran Pepe ocupó la segunda posición, las autoridades hípicas confirmaron la ejecución de su reclamo. El ciudadano Humberto Correia Jr. ejerció su derecho de compra por una suma de Bs. 8.768.145,60. La transacción se efectuó mediante una transferencia del Banco Digital de los Trabajadores, lo que oficializó el cambio de propietarios para este purasangre.