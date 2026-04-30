Gabriel Márquez: En este arranque de segundo meeting puede alcanzar más de una foto en La Rinconada

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El inicio del segundo meeting de la temporada 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina. La reunión número 19 de este domingo presenta una programación de 11 competencias, donde el tradicional juego del 5y6 nacional activará sus emociones a partir de la sexta carrera de la tarde. En la víspera de esta jornada, el entrenador Gabriel Márquez compartió sus impresiones sobre la condición de sus pupilos.

Márquez, profesional de amplia trayectoria y conocedor profundo de su oficio, atendió al equipo de Meridiano Web tras finalizar la supervisión de sus ejemplares en la mañana de ajustes. Para esta jornada dominical, el preparador centró sus esfuerzos en el ciclo no válido, donde ensillará a tres corredores con amplias posibilidades de éxito.

Abusiva y Mi Maritza: Las cartas iniciales del ciclo no válido R19

La acción para la cuadra de Márquez comenzará desde la primera carrera con la yegua Abusiva. Pese a lo reducido del lote, el entrenador advirtió sobre la competitividad del evento: "Esta carrera es sumamente pareja a pesar de la presencia de pocas participantes. Nuestra yegua mantiene su oportunidad intacta y contará con la monta de Jaime Lugo Jr. Esperamos que logre una sorpresa positiva para abrir la tarde".

Posteriormente, en la tercera competencia, el preparador presentará a Mi Maritza, una de las yeguas que acapara el favoritismo del público en el lote de ganadoras de una. Márquez explicó la estrategia para este compromiso: "Es otra prueba equilibrada. En esta ocasión solicitamos el descargo del aprendiz Yánez, un joven con un desempeño destacado en las últimas semanas. Confiamos en que la yegua logre cruzar la meta en el tope del marcador".

Calgary busca la reivindicación: La Rinconada

Finalmente, en la quinta del programa, el rendidor Calgary se enfrentará a siete rivales en un trayecto de 1.400 metros. Márquez destacó la evolución física del ejemplar tras su actuación previa: "El caballo luce muy bien en la pista para este reclamo. En su salida más reciente vendió cara su derrota, especialmente si se considera que tuvo una mala partida".

El entrenador se mostró optimista respecto al desempeño del purasangre en esta nueva oportunidad: "Nuevamente en este lote y en una carrera tan pareja, estoy convencido de que Calgary estará en la decisión y peleará por el triunfo". Con estas tres cartas, Gabriel Márquez buscará un inicio sólido en una tarde hípica que promete grandes dividendos para los aficionados.