¿Quién es? El ganador del Presidente de la República que vuelve a montar en La Rinconada

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La jornada de ajustes de este jueves en el óvalo de Coche no fue una más. El equipo de Meridiano Web, presente como es costumbre en las instalaciones del majestuoso hipódromo capitalino, fue testigo de la noticia que acaparó todas las miradas: el retorno al país del jinete venezolano de talla internacional, Iván Pimentel Jr.

Tras una destacada campaña en los Estados Unidos, que inició en 2022 y culminó a principios de este 2026, el fusta zuliano reapareció en la arena de La Rinconada. Su paso por el exigente circuito norteamericano, específicamente en Gulfstream Park, dejó registros de alto nivel. Durante su estadía, Pimentel Jr. cumplió con 305 compromisos de monta, donde alcanzó 22 victorias, 33 segundos y 31 terceros lugares, con una producción económica que superó los 700.000 dólares.

Una trayectoria forjada entre campeones: La Rinconada

Iván Anel Pimentel Pérez, nacido en Maracaibo el 7 de septiembre de 1983, lleva el hipismo en la sangre por herencia de su padre, el también jinete Iván Pimentel. Su historia en las pistas es la de un prodigio: debutó a los 15 años en el desaparecido hipódromo de Santa Rita y, apenas a los 16 años, se estrenó en La Rinconada con una hazaña poco común al lograr un doblete de victorias en su primera tarde de acción (Mistero y Imperativa).

Con más de 500 triunfos acumulados entre los óvalos de Valencia, Santa Rita y Caracas, su nombre está escrito en las páginas doradas del turf nacional. Su éxito más emblemático ocurrió en el Clásico Presidente de la República, donde condujo a la gloria al ejemplar Apistos, defensor de las sedas del recordado Hugo Albarrán y bajo el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo.

Nueva alianza en el patio

La vuelta del "Orgullo del Zulia" no es solo una visita de cortesía. El experimentado jinete ya tiene trazada su hoja de ruta para retomar el protagonismo en el patio. Pimentel Jr. contará con la asesoría de Hernán Rengifo, quien se encargará de gestionar sus compromisos de monta para esta nueva etapa en Venezuela.

Foto: Carlos Chacón

La presencia del fusta marabino en la mañana de ajustes inyecta una dosis de jerarquía y expectativa a la temporada 2026. Los aficionados y propietarios celebran el regreso de un profesional que combina técnica, experiencia internacional y una efectividad comprobada en los momentos de mayor presión sobre el sillín. Sin duda, su incorporación a la nómina de jinetes locales alterará el panorama de las próximas reuniones en el principal centro hípico del país.