La Rinconada: Lo que debes saber sobre los cambios en la primera válida antes de sellar

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada inicia este domingo 3 de mayo, desde la 1:30 de la tarde, el segundo meeting de la temporada 2026. La jornada corresponde a la reunión número 19 del año y contempla una programación de 11 competencias de alto nivel. Sin embargo, la atención de los aficionados se centra en la sexta carrera del orden, pues la lista de participantes sufrió cambios significativos durante la mañana de este jueves.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) confirmó a través de sus canales oficiales la baja de un nuevo ejemplar en la prueba que abre el tradicional juego del 5y6. Esta competencia, pautada en distancia de 1.200 metros, está reservada para caballos de tres años, debutantes o no ganadores, tanto nacionales como importados.

Dos bajas sensibles en la nómina: La Rinconada R19

La primera ausencia confirmada fue la de Zagal, uno de los ejemplares que contaba con el favoritismo del público. El pupilo del entrenador Carlos Luis Uzcátegui, que llevaría la monta del jinete Jhonathan Aray desde el puesto de pista 12, quedó fuera de acción debido a un cuadro de Hemorragia Pulmonar Inducida por el Ejercicio.

A esta noticia se sumó recientemente el retiro del debutante El Gran Poncio. El ejemplar alazán, hijo de Deliberately en Pulpit Song por Tiz West, no será de la partida tras presentar un cuadro de Cólico. El purasangre contaba con la preparación de José Ángel Gudiño y el compromiso de monta del jinete profesional Jaime Lugo Jr.

Expectativas para la reunión 19: 5y6 nacional

A pesar de estas modificaciones, la expectativa por el inicio del segundo meeting se mantiene en ascenso. Los cuadros para el pool nacional deberán ajustarse a estas vacantes en la carrera de apertura de las válidas, un factor determinante para quienes buscan el acierto en la apuesta más popular de la hípica venezolana. El programa oficial continuará bajo la supervisión de las autoridades hípicas para garantizar la transparencia en cada una de las 11 pruebas dominicales.