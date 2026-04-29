Sabías esto: Antonio Sano consagra su carrera en el cuadro de honor de esta selectiva en Hinava

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El Hipódromo Nacional de Valencia celebra este sábado 2 de mayo la undécima reunión de la temporada 2026. El evento central, el Clásico Día del Trabajador, se disputará como la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional. La prueba convoca a ejemplares de tres y más años, quienes se medirán en un sprint de 1.200 metros por una bolsa de 24 mil dólares.

Antonio Sano: Entrenador más ganador Clásico Día del Trabajador

Aunque varios preparadores figuran en el historial de esta selectiva, Antonio Sano destaca como el profesional más respetado por la afición. El hoy exitoso entrenador en los óvalos de Estados Unidos, conocido como el “Zar del hipismo valenciano”, posee dos trofeos en esta competencia:

2006: Consiguió su primer éxito con Blue Prospect, bajo la conducción de Jean Carlos Rodríguez. En aquella ocasión, el crono se detuvo en 77.1 para el trayecto de 1.300 metros.

2007: Sano repitió la hazaña y se tomó la foto con No Smoking. Para esta victoria, contó con la destreza de Emisael Jaramillo, "El muchacho de la película", sobre los estribos.

La estela de triunfos que dejaron figuras como Antonio Sano y sus campeones constituye el estándar de excelencia para esta nueva edición. Este sábado, ocho purasangres buscarán inscribir su nombre junto al de los grandes en el óvalo carabobeño. La cita no solo promete emociones en la pista, sino que reafirma la vigencia de un clásico que es corazón y orgullo de la hípica valenciana.