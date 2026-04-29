Dato histórico: Conoce al jinete venezolano que selló un récord en el Clásico Día del Trabajador de Hinava

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El Hipódromo Nacional de Valencia celebra este sábado 02 de mayo, la edición 2026 del Clásico Día del Trabajador prueba, programada para la quinta válida del 5y6 de la undécima reunión, cuenta con una nómina de ocho caballos de tres años que se medirán en un trayecto de 1.200 metros más una bolsa de 24 mil dólares de premio a repartir, pautada para las 4:30 de la tarde.

Esta selectiva rinde homenaje a la fuerza laboral que sostiene el espectáculo en el óvalo del Cabriales. Jinetes, entrenadores, propietarios, caballerizos, veterinarios y demás profesionales reciben este reconocimiento por su labor diaria en favor de la afición valenciana, que disfruta de jornadas de alto nivel y dividendos atractivos.

Clásico Día del Trabajador: Cuadro de Honor Jinete Ganador Datos hípicos

En la cronología de este evento destacan nombres ilustres, pero el jockey Santiago González sobresale como el máximo ganador. El "Ciclón" dictó cátedra en la pista valenciana al conquistar tres ediciones de esta competencia:

2008: Triunfó sobre Alzajes (presentado por Bernardo López) con marca de 72.1.

2010: Llevó al recinto de ganadores a Señor Mateo, tras detener el cronómetro en 70.2.

2011: Selló su triplete histórico sobre los lomos de Tío Llamal.

Santiago González: Actualidad Profesional Estados Unidos

Actualmente, el experimentado fusta criollo cumple campaña en los principales óvalos de Estados Unidos. En lo que va de la temporada 2026, González acumula cinco victorias, cifra que eleva su registro personal a 862 triunfos de por vida en el hipismo norteamericano, de acuerdo con el sitio web de Equibase.