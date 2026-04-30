"Borren su última": El llamado a la confianza de Yoelbis González para este domingo en La Rinconada

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El jinete Yoelbis González, oriundo del estado La Guaira, finalizó el primer meeting de la temporada con un ritmo arrollador. Sus tres victorias durante el último fin de semana le permitieron alcanzar los 15 triunfos en el primer cuatrimestre del año. Pese al éxito reciente, el profesional mantiene el enfoque y trabaja con intensidad en las jornadas de traqueos con el objetivo de destacar en la nueva etapa del calendario hípico en Coche.

En una entrevista exclusiva para Meridiano Web durante la mañana de ajustes de este jueves, González analizó sus cuatro compromisos dentro del juego del 5y6 para la reunión número 19.

Sus cartas en el 5y6: La Rinconada Domingo

El látigo iniciará sus compromisos en la segunda válida sobre el lomo de Yaqui Desings, presentada por Ramón García Mosquera. "Esta yegua luce muy bien en la pista. La carrera es pareja, pero considero que tenemos una oportunidad clara de visitar el recinto de ganadores", afirmó el jinete con optimismo.

Para la tercera válida, González asumirá por primera vez la conducción de Ganbatte. Aunque reconoció la calidad de los rivales, se mostró confiado en el estado físico del ejemplar: "Es un lote fuerte, pero el caballo atraviesa por buenas condiciones y esperamos decidir la competencia".

La confianza en Queen Lety y Rosa Negra

Una de sus montas más esperadas es Queen Lety en la cuarta válida, nuevamente en yunta con el entrenador Ramón García Mosquera. González fue enfático sobre el potencial de la yegua:

"Borren su última actuación. Ella se mantiene en excelente forma y su trabajo de ajuste resultó impecable. Tenemos mucha fe en que ocuparemos el tope del marcador".

Finalmente, el jinete cerrará su participación en la sexta válida con Rosa Negra, ejemplar que ya conoce tras lograr un tercer puesto en el pasado. González confía en que la buena comunicación con la yegua le permita realizar una gran carrera y, bajo el favor de Dios, conseguir la victoria en la prueba que baja el telón de la jornada dominical.