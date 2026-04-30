¡Mucha atención! Se presentan tres retiros para la R11 de Valencia

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El Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas este sábado 2 de mayo para celebrar su undécima reunión del año. La jornada cuenta con un atractivo programa de ocho competencias, entre las cuales destaca el Clásico “Día del Trabajador”, evento central que forma parte del sistema de apuestas del 5y6 nacional.

Sin embargo, la nómina de participantes sufrió modificaciones recientes. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) notificó oficialmente durante la mañana de este jueves 30 de abril el retiro de tres ejemplares que no participarán en la jornada sabatina.

Detalles de los ejemplares retirados: Hinava R11

Las bajas afectan distintos puntos de la programación, desde las pruebas no válidas hasta el cierre de la jornada:

Tercera carrera (1.300 metros): En esta prueba para caballos de tres y más años sin victorias en el último semestre, la yegua Balbi Chrome (9) quedó fuera de la competición. El ejemplar, bajo la tutela de Iván José Polo Sánchez Verastegui, contaba con el compromiso de monta de Robert Vera.

Cuarta válida (1.200 metros): La nómina para caballos ganadores de dos y tres carreras perdió a Señor Juan . El alazán, que escoltó a los punteros con un cuarto lugar en su actuación previa, dejará vacante el puesto bajo el entrenamiento de José Luis Torres García y la conducción de Germán González.

Octava carrera (Cierre de jornada): La competencia de los acumulados, destinada a yeguas ganadoras de dos y tres carreras, sufrió la baja de Lady Pianist. Con este retiro, el lote original de diez participantes se reduce tras la ausencia de la presentada por el entrenador Henfrick Alayón.

Las autoridades hípicas mantienen el resto de la programación sin cambios. Los aficionados ya preparan sus pronósticos para una tarde de gala que rinde tributo a la fuerza laboral del país desde el óvalo del Cabriales.