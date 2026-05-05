Solo uno alcanzará la cima: El Clásico Hypocrite (GII) reúne a los mejores prospectos en La Rinconada

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El segundo meeting de la temporada 2026 cobra un matiz de alta relevancia este domingo en el óvalo de Coche. La cartelera marca la segunda fecha del actual ciclo y destaca por la aparición de las primeras pruebas de grado de la campaña. Los clásicos Asamblea Nacional (GII), exclusivo para potrancas, e Hypocrite (GII), para los potros, representan el plato fuerte de una tarde que definirá el liderato generacional entre los ejemplares de tres años.

El Clásico Hypocrite: antesala a la gloria en La Rinconada

La edición número 26 del Clásico Hypocrite (GII) ocupa el sexto turno del programa, justo antes del inicio del pool nacional. La partida está fijada para las 3:05 de la tarde. En este desafío, machos nacionales e importados medirán fuerzas en un recorrido de 1.600 metros. Además del prestigio deportivo, la competencia ofrece un incentivo económico de 162.500 dólares en premios especiales.

La nómina, compuesta por cinco purasangres, servirá para evaluar las condiciones de los aspirantes ante el inminente inicio de la Triple Corona Nacional. El listado oficial de competidores y sus respectivos profesionales es el siguiente:

Star White: Winder Veliz y Carlos Luis Uzcategui. Bunker: Jhonathan Aray y Gabriel Marquez. Ponsigue: Yoelbis González y German Rojas. Pontevecchio: Oliver Medina y German Rojas. Black Stone: Jaime Lugo y Riccardo D'Angelo.

Pontevecchio: el rival a batir

A pesar de la paridad en el papel, el análisis técnico apunta hacia un nombre principal: Pontevecchio. Este ejemplar posee la ventaja psicológica y física tras su reciente triunfo en el Clásico Juan Vicente Tovar (GIII). En aquella oportunidad, el pupilo de German Rojas doblegó a gran parte de los rivales que enfrentará este domingo. Su registro de 99.1 para la milla lo ratifica como el eje de la carrera y el principal candidato al éxito.

Historia reciente: La Rinconada 2025 Victoria

El historial de la competencia recuerda la victoria de El Relámpago en la edición 2025. El hijo de Mr. Defence, bajo la tutela de Riccardo D'Angelo y la conducción de Yoelbis González, detuvo el cronómetro en 99.3 para la distancia. Este domingo, un nuevo nombre se sumará a la lista de ganadores y buscará emular o superar los registros establecidos por sus predecesores en la arena de Caracas.