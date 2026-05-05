¿Qué importante divisa venezolana mantiene su liderato absoluto en Hinava? Aquí te lo contamos

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El pasado sábado 02 de mayo se realizó la reunión número 11, el cual contó con una programación de ocho competencias entre ellas se disputó el Clásico Día del Trabajador cuyo ganador fue para Masttery, con la monta de Maykor Ibarra y presentado por José Alejandro Ortíz para el Stud La R.

El 5y6 valenciano con monto récord de Recaudación

El juego del 5y6 valenciano confirmó una vez más su extraordinario poder de convocatoria, pues la recaudación sabatina alcanzó una nueva cifra récord de 87.673.460,00. Este respaldo económico garantiza la continuidad del brillo en las próximas citas del calendario.

Stud Excelso: Mantiene liderato estadística Hinava

El Stud Excelso del Ingeniero Carlos Fermin, ganó con dos ejemplares en la pasada cartelera sabatina de la presente temporada, por lo que se mantiene en el liderato de la estadística del año 2026.

La divisa venezolana ganó con la yegua Chipis Time, en la segunda carrera del ciclo no válido, con la monta del jinete Fernando José García y entrenada por Jesús Carfunjol Arteaga, por lo que dejó crono de 88.2 para los 1.400 metros del recorrido, mientras que en la tercera válida para el juego del 5y6, el cincoañero Divergente se llevó el triunfo montado por el mismo jinete Fernando José García y presentado por Jesús Carfunjol Morillo, pues dejó tiempo de 74 segundos exactos para la distancia de 1.200 metros.

Así van la estadística: Hinava Temporada 2026

1 Excelso con 21 victorias.

2 Reinaissance Racing con 12 triunfos.

3 Pacific con 7 victorias.

4 La R con 4 victorias.

5 AA con 3 victorias.