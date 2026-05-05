¡Cita imperdible! El Día de las Madres llega con dos eventos de grado II y el furor del 5y6 en La Rinconada

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El óvalo de Coche se prepara para una de las fechas más emblemáticas del calendario hípico venezolano. Este domingo 10 de mayo, el Hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas para la reunión número 20 del año, una jornada dominical de doce competencias que coincide con la celebración del Día de las Madres. El programa oficial promete un espectáculo de alto nivel, con dos eventos de Grado II como ejes centrales de la cartelera.

El despertar de la generación de relevo: La Rinconada

La actividad selectiva romperá fuegos a las 3:05 PM. En esta primera instancia, cinco potros de tres años, tanto nacionales como importados, se verán las caras en un recorrido de 1.600 metros. Esta prueba servirá como antesala de lujo antes del inicio del juego de las mayorías.

Minutos después, la pista recibirá a las protagonistas de la LIII edición del Clásico Asamblea Nacional (GII). En este compromiso, nuevamente sobre la distancia de una milla, ocho destacadas potrancas medirán sus fuerzas en una exigente prueba de aliento. La competencia representa una oportunidad dorada para que las yeguas de la generación nacida en 2023 consoliden su dominio en la arena caraqueña.

El 5y6: A superar la recaudación anterior y jugosas recompensas

La pasión por el 5y6 nacional comenzará formalmente a las 3:30 PM. La primera válida contará con un nutrido lote de trece ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, entre debutantes y no ganadores, quienes buscarán su primer triunfo sobre un trayecto de 1.300 metros. Tras los recientes registros importantes en la recaudación de este sistema de apuestas, la afición hípica mantiene una alta expectativa por alcanzar los "seis de la fama".

Rivalidades en el segundo meeting: Fecha dos

Esta nueva fecha de carreras marca la vibrante continuación del segundo meeting de la temporada 2026. La lucha por la estadística entre jinetes y entrenadores se mantiene al rojo vivo, lo que asegura un despliegue de estrategia y pericia profesional en cada turno. Con una afluencia de público masiva garantizada, el Hipódromo La Rinconada reafirma su estatus como el principal epicentro del deporte de los reyes en el país, en un domingo que promete adrenalina y momentos memorables para la familia hípica.