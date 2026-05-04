Poder de cría: Este es el Haras venezolano que dicta cátedra en el inicio del segundo meeting de La Rinconada

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El segundo meeting de la presente temporada inició el domingo 03 de mayo con la presentación de la reunión número 19 en el hipódromo La Rinconada, con un total de 11 carreras que conformaron la cartelera.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 19 La Rinconada

Hay que destacar que los tickets con cinco caballos acertados, fueron en total, (7094) y cada uno pagó un total de Bs. 7.991,13, mientras que los afortunados ganadores de los seis ejemplares de la fama fueron (516), los cuales, se ganaron cada uno: Bs. 423.758,37, al cambio oficial del Banco Central de Venezuela, equivale a $871,74.

Haras Alegría: Destacado La Rinconada R19 Datos Hípicos

El Haras Alegría, dirigido por el señor Christian Hurtado, sumó tres victorias durante la reciente jornada dominical. Gracias a este desempeño, el criadero venezolano asume el liderato de la estadística en el arranque del segundo meeting del año en el óvalo caraqueño.

La cosecha de éxitos inició en la cuarta competencia del ciclo no válido. Allí, la yegua Boiled Milk (número 6) se impuso con la conducción del jinete Jaime Lugo Jr. La defensora del Stud M.M. contó con la preparación de Henry Trujillo para abrir el marcador del criadero.

Posteriormente, en la octava del programa,tercera válida para el 5y6, Pan de Azúcar (número 1) dictó sentencia. El pupilo de Fernando Parilli Araujo contó con el vigor del látigo Jhonathan Aray para asegurar el segundo lauro de la tarde.

La jornada cerró con broche de oro en la quinta válida para el "juego de las mayorías". El cincoañero Red Time (número 2) alcanzó la victoria bajo los estribos de Hemirxon Medina. Este triunfo resultó especialmente significativo, pues el ejemplar no solo se estrenó con éxito en la cuadra del entrenador Germán Rojas, sino que reapareció de forma triunfal tras un período de 168 días de inactividad.

Bajo el lema de “Criando Campeones”, el Haras Alegría reafirma su compromiso con la excelencia en la producción de purasangres y el fortalecimiento de la industria hípica venezolana.