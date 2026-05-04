Estadísticas La Rinconada: Estos fueron los números de gualdrapas más ganadores en la R19

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El segundo meeting de la temporada 2026 se inició este domingo 03 de mayo con la reunión número 19 en el hipódromo La Rinconada, la cual contó con una programación de 11 carreras entre ellas dos condicionales de reclamo mientras que el tradicional juego 5y6 arrojó un nuevo monto sellado en su recaudación.

Ejemplares ganadores: Números gualdrapas La Rinconada Datos Hípicos

El número de la gualdrapa en los ejemplares participantes constituye una referencia estadística clave para el público aficionado en la arena caraqueña y esta cifra no solo identifica al competidor, sino que define tendencias de victorias.

Durante la jornada dominical, seis ejemplares identificados con los números en la gualdrapa 5y6 fueron los más visitaron al recinto de ganadores. Como dato curioso estos números se asocial al popular juego de las mayorías.

Por el número cinco (5) triunfaron:

La importada Practical Vale (USA), en la tercera competencia conducida por Félix Velásquez, presentada por Rohendy Gámez para el Stud Carpino, la cual dejó crono de 67.4 para el recorrido de 1.100 metros, al mismo tiempo, fue primera favorita para Gaceta Hípica.

Luego Calgary en la quinta carrera, que fue la condicional de reclamo para caballos nacionales e importados, con Jhonathan Aray sobre los estribos y Gabriel Márquez en la preparación, dejó crono de 86.3 para 1.400 metros y abonó Bs. 235,55 a ganador. A su vez, fue segundo favorito para Gaceta Hípica.

Finalmente, la yegua La Súper Kat, en la segunda válida para el juego de las mayorías, montada por Ángel Ybarra y preparada por Rubén Lanz pues reapareció luego de 63 días sin correr y se perfiló como la tercera favorita para Gaceta Hípica, con un tiempo final de 74.3 para los 1.200 metros del recorrido y se perfiló como la tercera favorita para Gaceta Hípica.

Asimismo, por el número seis (6) lograron victorias:

La tordilla Boiled Milk en la cuarta del programa (condicional de reclamo para yeguas nacionales e importadas), con el jinete Jaime Lugo Jr., en el lomo y presentada por Henry Trujillo, por lo que pagó un dividendo de Bs. 260,73 a ganador y fue primera favorita de Gaceta Hípica.

Asimismo, el moro tresañero Catirote, logró un destacado debut en la primera válida bajo la monta de Félix Velásquez en y Aldo Traversa en el entrenamiento.

Por último, la estadounidense Violence and Peace (USA) en la cuarta válida y en gran demostración en su debut en el principal óvalo caraqueño, entrenada por Oscar Manuel González además de ser la segunda favorita para Gaceta Hípica.