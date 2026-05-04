Atención: Estos fueron los detalles que ofreció Jhonathan Aray sobre el favorito Predador

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El Hipódromo La Rinconada retomó su actividad este domingo 3 de mayo con la celebración de la reunión número 19 de la temporada 2026. Esta jornada marcó oficialmente el inicio del segundo meeting del año, un ciclo que arrancó con un programa de once competencias de carácter común, sin la presencia de eventos selectivos o de grado en el calendario.

Los Protagonistas de la Jornada: La Rinconada

En el renglón de los profesionales del entrenamiento, Rubén Lanz se alzó como la figura más relevante de la tarde. El preparador visitó el recinto de ganadores en dos oportunidades gracias a las victorias de sus pupilos La Super Kat y Perfect Dream.

Por su parte, la competencia entre los jinetes mostró una paridad absoluta en la cima. Los fustas Félix Velásquez y Jhonathan Aray capitalizaron dos triunfos cada uno, resultado que los posiciona de forma inmejorable en el arranque de la estadística semestral.

Análisis de la Quinta Válida: Expectativa y Desenlace

La atención de la afición se centró de manera especial en la décima carrera del programa, válida como el quinto eslabón del juego del 5y6 nacional. La prueba estuvo reservada para caballos de 5 y más años con un historial de una victoria, bajo la condición de no haber figurado en el marcador (del segundo al cuarto puesto) en sus tres salidas previas. Tras el retiro de un ejemplar, siete competidores salieron en busca de una bolsa especial de $27.040.

En este lote, el centro de las miradas fue el representante del Stud “Los Audaces”, bajo la preparación de Humberto Correia. El castaño de cinco años saltó a la pista con la etiqueta de gran favorito, fundamentada en su experiencia previa frente a lotes de mayor jerarquía.

La monta del castaño de cinco años fue por parte del jinete profesional Jhonathan Aray con 54.5 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

“El jinete JHONATAN ARAY del ejemplar PREDADOR N°08, informó que su conducido, en la recta final corrió negado.”

El caballo ocupó la tercera casilla en carrera ganada por Red Time (02) el pupilo de German Rojas con la monta del jinete Hemirxon Medina.