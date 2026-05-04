¿La tenías? Mira lo que acertó Gaceta Hípica en el 5y6 de La Rinconada

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La décima novena reunión fue realizada el domingo 03 de mayo como parte del arranque del primer meeting de la presente temporada 2026, la cual estuvo conformada por la programación de 11 competencias.

Monto Sellado: 5y6 Reunión 19 La Rinconada

En el marco de la reunión 19 celebrado en el óvalo de Coche, el 5y6 nacional registró una sólida recaudación de Bs. 409.012.180,00. De este monto, se destinaron Bs. 57.261.705,20 para los boletos que lograron los cinco aciertos, mientras que los cuadros con seis ejemplares ganadores se repartieron un total de Bs. 220.866.577,20.

Gaceta Hípica: Acierto Una Sorpresa 5y6 R19 La Rinconada Datos Hípicos

La sexta válida conocida como la carrera de los acumulados fue para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros y con un premio adicional de $27.040 a repartir.

De las 13 participantes la ganadora fue para la alazana cuatroañera Perfect Dream (número 13), con la monta del talentoso jinete José Alejandro Rivero y presentada por Rubén Lanz para los colores del Stud Gran Ruben. Dejó crono de 82 segundos exactos para los 1.300 metros del trayecto y dejó en taquilla Bs. 197,83 por concepto de ganador.

Cabe destacar que la nacida y criada en el Haras Urama se perfiló como la segunda favorita y una sorpresa para Gaceta Hípica, la cual fue el acierto perfecto para los lectores apostadores.