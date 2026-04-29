José Alejandro Rivero: "Mi conducida será una de las rivales más duras en el tramo final de la carrera en La Rinconada"

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El jinete José Alejandro Rivero, conocido en el ambiente hípico como "Camaguán", cumplió desde temprano con la jornada de ajustes este miércoles en el Hipódromo La Rinconada. Como es habitual en el óvalo de Coche, profesionales del látigo y entrenadores afinaron los detalles de sus ejemplares para la reunión número 19 de la temporada.

Tras culminar su trabajo en la pista, Rivero conversó con el equipo de Meridiano Web para orientar a la fanaticada que sigue de cerca sus pasos. El látigo profesional cuenta con tres compromisos de suma importancia para este domingo.

Sus compromisos bajo la lupa: La Rinconada

Gran Shishapangma (Prueba no válida): El ejemplar regresa a la acción tras 77 días de inactividad y bajo nueva tutela. "Este domingo la mejoría será notable. El equipo corrigió varios detalles técnicos y su ajuste en pista resultó espectacular. Con un poco de suerte, cumplirá una gran actuación", aseguró Rivero.

Almendares (1ra Válida del 5y6): Rivero repite la monta de este pupilo de Fernando Parilli Tota, que reaparece luego de 107 días. "Este tresañero luce un apronte impecable. La evolución es clara y esperamos que se desenvuelva con éxito ante este lote de no ganadores para decidir la carrera".

Perfect Dream (6ta Válida del 5y6): En la carrera de los acumulados, el jinete mantiene la confianza en esta yegua que ya conoce. "Su condición física es impecable. Si logra un buen brinco inicial, estoy seguro de que en los metros finales será una de las rivales más fuertes de la competencia".

Jinete: Entrevista 5y6 nacional La Rinconada

Rivero aprovechó el espacio para invitar a la afición a sellar el 5y6 nacional, el juego preferido de los venezolanos, y agradeció el apoyo constante de quienes confían en sus compromisos para la jornada dominical.