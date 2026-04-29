¿De punta a punta? Félix Velásquez revela su mejor carta para este domingo en La Rinconada

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Bajo la premisa de la constancia y el trabajo arduo, el jinete Félix Velásquez inicia el segundo cuatrimestre del año con objetivos claros. Tras alcanzar cuatro victorias en el primer meeting, Velásquez y su agente, César García, consolidan un equipo enfocado en superar sus propios registros en el óvalo de La Rinconada.

Para la reunión número 19 de este domingo, el látigo profesional cuenta con un total de cinco compromisos. Durante la jornada de traqueos este miércoles, Velásquez conversó con el equipo de Meridiano Web sobre sus oportunidades.

Análisis de sus montas: 11 Carreras Domingo La Rinconada

Practical Vale (3ra carrera): Es una de sus cartas principales en trayecto de 1.100 metros. "Agradezco la confianza del entrenador y del propietario Carmelo Nuccio. La yegua anda en excelentes condiciones; hace 15 días registró un briseo de 61. Con el favor de Dios, espero decidir la competencia de punta a punta", afirmó el jinete.

Salomé (4ta carrera): Velásquez proyecta una estrategia distinta para este compromiso. "Debido al lote que enfrenta, la intención es correr de menos a más para buscar el triunfo en los tramos finales".

Catirote (1ra Válida para el 5y6): El estreno de este hijo de la selectiva Catirota genera expectativas. "El potro se desempeña de forma extraordinaria en la pista. Gracias al entrenador Aldo Traversa por la oportunidad; confiamos en que decida en su debut".

Catira Peshosha (4ta Válida): Por segunda ocasión consecutiva, Velásquez estará sobre el lomo de esta yegua. "Ya la conocemos; viene de un quinto lugar tras seguir la velocidad. En esta distancia, con 100 metros menos, estará presente en el marcador bajo el mismo planteamiento de carrera".

Hatshepsut (6ta Válida): Para el cierre del juego de las mayorías, el jinete confía en la efectividad de su conducida. "Viene de escoltar al ganador conmigo. Aunque la carrera es exigente, ella rinde bastante bien y estoy seguro de que estaremos en la definición".

Invitación: Reunión 19 Segundo Meeting

El profesional concluyó con una invitación a la afición para que respalde el espectáculo hípico y participe en el tradicional formulario del 5y6 nacional.