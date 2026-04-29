Vincenzo Di Luca advierte: "Tengo un ejemplar en condiciones extraordinarias para decidir en La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

El camino de Vincenzo Di Luca hacia el recinto de ganadores de La Rinconada tomó un nuevo impulso tras una prolongada pausa. El pasado 22 de febrero, el preparador puso fin a una ausencia de más de tres años alejado del éxito, un triunfo que no solo significó un reencuentro con la victoria, sino el punto de partida para una etapa de reconstrucción y vigencia profesional. A pesar de contar con una caballada reducida, el estratega no bajó la guardia; por el contrario, aplicó toda su experiencia para optimizar cada recurso en su establo.

Entrevista: Datos Hípico La Rinconada Vincenzo Di Luca

Este esfuerzo rindió frutos inmediatos durante el primer corte de la temporada. Con un balance de tres victorias y constantes figuraciones en el marcador, Di Luca demostró que la calidad de su entrenamiento compensa la limitación numérica de sus efectivos. Ahora, ante el inicio del segundo cuatrimestre del año, el profesional mantiene las puertas de su cuadra abiertas para nuevos inversionistas y propietarios que deseen respaldar su proyecto.

Para la jornada dominical, el equipo de Meridiano Web abordó al entrenador en la mañana de ajustes, donde analizó las posibilidades de sus cuatro presentados en una reunión que promete dividendos atractivos.

El análisis de sus compromisos: La Rinconada Carreras R19

Lord Inglés (1.500 metros): El entrenador confía en el aumento de recorrido. "Viene de actuar en un tiro incómodo. Para esta distancia de aliento lo hará mucho mejor, favorecido por sus medios locomotivos", afirmó.

Super Periodista: Tras una reciente y positiva reaparecida, la yegua vuelve a la pista bajo un cuidado riguroso. "Presenta antecedentes de sangramiento, por lo cual la dosificación del trabajo es clave. En la cuadra logramos un estado físico óptimo y esperamos una gran carrera".

Maximus Fortune (1.400 metros): Con la monta de Francisco Quevedo, este ejemplar representa la carta principal del establo. "Es, sin duda, el caballo que mejor anda en la cuadra. Aunque enfrenta un lote parejo y exigente, tengo la seguridad de que estará en la definición".