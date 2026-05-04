Mira lo que le ocurrió a uno de los datos más corridos de la primera válida del 5y6 nacional en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de La Rinconada retomó su actividad este domingo 3 de mayo con la celebración de la reunión número 19 de la temporada. Esta jornada revistió una importancia especial, pues marcó la fecha inaugural del segundo meeting de 2026. El programa constó de once competencias, con el tradicional 5y6 nacional como eje central del espectáculo a partir de la sexta carrera.

Rubén Lanz: El Preparador de la Tarde

En el plano profesional, el entrenador Rubén Lanz se erigió como la figura más destacada de la dominical. Lanz ratificó el excelente estado de su establo al visitar el recinto de ganadores en dos oportunidades. Sus éxitos llegaron por intermedio de La Super Kat y Perfect Dream, triunfos que lo sitúan a la vanguardia de la estadística en este nuevo ciclo que recién comienza.

Debut y Expectativa en la Primera Válida: 5y6 nacional

La emoción del juego de las mayorías inició con una prueba reservada para ejemplares de tres años, debutantes o no ganadores. El evento generó un alto interés debido a la bolsa especial de $22.100 en premios. Aunque el programa original contemplaba doce aspirantes, la nómina se redujo a diez tras los retiros oficiales de El Gran Poncio (01) y Zagal (12).

En este escenario, el potro El Abusador acaparó la atención de los pronosticadores. El pupilo de Fernando Parilli Tota, defensor de los colores del Stud “Z.M”, se presentó como el dato más corrido motivado a los reportes de última hora. Su favoritismo no fue casual: el castaño acumuló una secuencia de ejercicios destacados en las semanas previas, lo que generó una enorme expectativa sobre su capacidad corredora en el estreno oficial bajo las luces de Caracas.

Resolución: Jinete Potro Resolución

La monta del castaño de tres años hijo de Identily Politics en Docoreña por Hatch The Storm, fue por parte del jinete profesional Arnaldo Chirinos con 53 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

INFORMES: “El jinete ARNALDO CHIRINOS del ejemplar EL ABUSADOR N°10, informó que su conducido, parte con retraso, en los metros iniciales viene haciendo extraños y corrió negado hasta los 600 metros finales”.

El nacido y criado en Los Samanes Polo And Racing ocupó la quinta casilla en carrera ganada por el pupilo de Aldo Traversa, Catirote (06) con la monta del jinete Félix Velásquez.