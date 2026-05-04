Duelo de talento: El detalle clave entre Dance To Remember y Violence And Peace en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo hípico en el óvalo de Coche atraviesa un momento de esplendor gracias a la irrupción de piezas internacionales de alta jerarquía. Las recientes exhibiciones sobre la arena caraqueña despiertan el entusiasmo de la afición, que ya proyecta un enfrentamiento directo entre dos potencias de la pista: Dance To Remember y Violence And Peace.

El Debut de Dance To Remember: Una Demostración de Poder

La primera de ellas en presentarse ante el público venezolano fue la defensora del Stud “Perseverancia”. En aquella oportunidad, Dance To Remember enfrentó a un lote de nueve rivales en el trayecto de 1.300 metros. Su desempeño resultó demoledor desde el salto inicial.

La pupila registró parciales de 25.1 para los primeros 400 metros, 48.3 en la media milla y un sólido 72.1 para los 1.200 metros. Al cruzar la sentencia, el cronómetro oficial marcó un tiempo total de 78.4, con una ventaja abismal de 15 cuerpos y 3/4 sobre su más cercana perseguidora. Esta marca se mantiene hasta hoy como el registro más rápido entre ambas para la distancia intermedia.

La Respuesta de Violence And Peace: Solvencia y Dominio

La tarde de este domingo, durante la reunión número 19, llegó el turno para la alazana de cuatro años Violence And Peace. Bajo la conducción del profesional Eglinder Betancourt, la hija de Violence repitió el recorrido de 1.300 metros en la cuarta válida del 5y6 nacional.

Aunque el tiempo global fue ligeramente superior al de su rival (concluyó en 79.1), su ritmo de carrera fue más veloz en los tramos iniciales. Agenció 24.3 para los 400 metros y 47.1 en los 800, lo que demuestra una velocidad nata superior. Al final, su victoria por 14 cuerpos y 1/4 ratificó que posee la clase necesaria para dominar el lote nacional con facilidad.

El Antecedente Internacional: Un Ajuste de Cuentas Pendiente

La expectativa por este cruce tiene un fundamento histórico relevante. Ambas corredoras ya midieron fuerzas en el óvalo de Gulfstream Park, en Estados Unidos. En aquel escenario, la victoria favoreció a Violence And Peace, quien impuso condiciones con parciales de alto nivel.

Sin embargo, surge un dato interesante para el análisis técnico: en el coso capitalino, Dance To Remember ostenta el mejor registro cronométrico. Esta disparidad de condiciones entre las pistas del norte y la superficie de Coche añade un matiz de intriga a un posible reencuentro en suelo venezolano.

El Camino hacia la Gloria

Todavía queda mucho terreno por recorrer en la presente temporada. Lo primordial para ambas divisas es mantener la salud y el plan de trabajo de estas yeguas. De cumplirse los pronósticos, un enfrentamiento entre estas dos corredoras con la mirada puesta también en un futuro duelo contra la campeona local Princesa Fina se convertiría en el evento del año.

La mesa está servida para que el segundo meeting del 2026 defina quién tomará el control definitivo de la división de yeguas importadas en el principal hipódromo del país.