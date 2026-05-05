Reunión 12: Todo listo para la Copa Unión de Entrenadores en el óvalo de Carabobo

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El óvalo de la variante de Valencia retoma su actividad este sábado 9 de mayo con la celebración de la reunión número 12 de la actual temporada. La jornada consta de una programación de ocho competencias de alto nivel, entre las cuales destaca la ejecución de la Copa Unión de Entrenadores del estado Carabobo, evento central que rinde homenaje a los profesionales que hacen vida en el hipismo regional.

La cartelera hípica iniciará puntualmente a la 1:30 de la tarde. El primer desafío de la tarde reúne a un lote de yeguas de tres y más años, cuya condición principal es no haber logrado victorias durante el último semestre. Seis ejemplares medirán fuerzas en un trayecto de 1.400 metros, en una prueba que promete paridad desde el salto inicial.

El plato fuerte y el incentivo económico: Hinava

El interés de la afición se concentrará en la quinta válida para el juego del 5y6 nacional. A las 4:30 de la tarde, el juez dará la partida a la Copa Unión de Entrenadores del estado Carabobo. Esta selectiva, programada también en distancia de 1.400 metros, cuenta con una nómina de ocho yeguas de tres y más años. Además del prestigio del trofeo, la carrera ofrece un atractivo bono especial de 11.000 dólares a repartir, lo que garantiza el máximo esfuerzo de cada cuadra en competencia.

La lista oficial de participantes la integran:

Flecha Montón (01)

Sra. Florencia (02)

Money On Time (03)

Queen Of South (04)

Amor Amor (05)

Swow Sensations (06)

Stella Cadente (07)

Lady Rossy (08)

Proyección de récord en el 5y6 nacional

La expectativa en torno al tradicional juego del 5y6 nacional se mantiene al alza. El monto total de la recaudación experimenta un ascenso constante y ya se sitúa en la frontera de los 90 millones de bolívares. Todo indica que este sábado se establecerá una nueva marca histórica en el volumen de apuestas, gracias al respaldo masivo de la fanaticada del Cabriales, que semana tras semana ratifica su pasión por el deporte de los reyes.