Inolvidablemente: El día que esta yegua campeona se exhibió en el Clásico Hipódromo La Rinconada (GI) y paralizó al país

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Hace 46 años de un día como hoy 4 de mayo, pero del año 1980, el Hipódromo La Rinconada fue testigo de la victoria extraordinaria de Gelinotte, bajo la conducción magistral del recordado jinete Juan Vicente Tovar, por lo que se impuso con una solvencia exitosa en el Clásico Hipódromo La Rinconada (G1), primer paso para la Triple Corona para yeguas.

Una victoria con sabor a historia: La Rinconada Datos Hípicos

Aquella tarde, la pupila del legendario preparador de origen jamaicano Millard Faris Ziadie, conocido afectuosamente como "El Musiú", siempre se mantuvo por la parte externa y cerca de la puntera On Time hasta que, al giro de la última curva, Gelinotte tomó el liderato de la carrera selectiva y al reverendo galope cruzó al espejo con crono de 97’’2 para la milla (1.600 metros).

Su triunfo no solo consolidó su dominio ante las mejores potras de su generación, sino que marcó el punto de partida hacia una meta mucho más ambiciosa: La conquista de la Triple Corona.

Tras este éxito inicial, Gelinotte logró las otras dos gemas para convertirse en la cuarta triplecoronada para su sexo y, poco después, alcanzó la proeza máxima al conquistar también la doble corona nacional contra los machos ese mismo año 1980.

Protagonistas de la hazaña en el Clásico Hipódromo La Rinconada (G1)

Gelinotte: Considerada por muchos como la mejor yegua en la historia del turf venezolano.

Considerada por muchos como la mejor yegua en la historia del turf venezolano. Juan Vicente Tovar: "El Negrito de San José”, quien dictó una cátedra de silla sobre la hija de Never Bend en Mariachi.

"El Negrito de San José”, quien dictó una cátedra de silla sobre la hija de Never Bend en Mariachi. Millard Ziadie: El estratega detrás del éxito, cuya pericia técnica permitió que la campeona mantuviera una condición física impecable durante toda la campaña.

Este aniversario recuerda el momento exacto en que la nacida y criada en el Haras El Bosque comenzó su tránsito hacia el olimpo del hipismo, donde su nombre permanece grabado como sinónimo de superioridad y coraje.