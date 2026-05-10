Madame Karina sentenció el Clásico Asamblea Nacional (GII) con galope contundente en La Rinconada

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El óvalo de Coche vibró este domingo 10 de mayo con la disputa del LIII Clásico Asamblea Nacional Bolivariana. La prueba, celebrada como la décima competencia del programa y cuarta válida para el juego del 5y6, se resolvió con una demostración de superioridad absoluta por parte de la potra defensora de las sedas del Stud "Marco Antonio", la cual unió salida con llegada en el trayecto de los 1.600 metros.

Superioridad de punta a punta: La Rinconada

Desde la apertura de los aparatos, la pupila de Fernando Parilli Araujo tomó la iniciativa. La velocista aprovechó un percance inicial de la gran favorita, Princess Warrior, que quedó relegada tras una mala partida. Bajo la conducción del experimentado jinete Jaime “El General” Lugo, la potra del Haras “Bello Monte” impuso condiciones desde el primer salto.

El ritmo de la competencia quedó marcado por parciales de 25,3 para los primeros 400 metros y un sólido 48,2 en los 800. Al giro del último codo, Lugo movió a su conducida para asegurar el triunfo y ampliar la diferencia sobre sus rivales. El cronómetro registró un tiempo de 74" exactos para los 1.200 metros, lo que permitió un remate cómodo para detener el reloj en 100" (1 minuto y 40 segundos) tras cubrir la milla reglamentaria y ganar con ventaja de al menos 10 cuerpos.

Pizarra y dividendos

La superioridad de la ganadora no admitió dudas. El cuadro de honor de la selectiva se completó de la siguiente forma:

Primer Lugar: Potra del Stud Marco Antonio.

Segundo Lugar: Roma (2).

Tercer Lugar: Emmawatson (6).

Cuarto Lugar: Sue Storm (8).

Quinto Lugar: Solana (3).

En las taquillas de apuestas, el triunfo de la vencedora reportó un dividendo de Bs. 225,48 a ganador. Con este resultado, la ganadora actualiza su récord pistero a dos victorias en apenas cuatro presentaciones públicas.

Proyección a la Triple Corona: Clásico "Asamblea Nacional" (GII)

La triunfadora es una hija del semental Caracaro en la yegua madre Madame Moon (por Malibu Moon). Este origen genético, sumado a la contundencia de su victoria en la tarde de hoy, la posiciona de forma inmediata como una de las principales aspirantes para las gemas de la Triple Corona para hembras, ciclo que iniciará el próximo mes de junio.

Esta victoria ratifica la eficacia del entrenamiento de Fernando Parilli Araujo y la vigencia de Jaime Lugo en las pruebas de máximo nivel en La Rinconada, justo en una jornada que celebra el Día de las Madres y el fortalecimiento de la hípica nacional.