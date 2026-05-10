Este es el monto sellado que se reparte en el 5y6 de La Rinconada para hoy domingo 10-5-2026

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El 5y6 nacional del segundo domingo de mayo, y en el marco de la celebración del día de las madres, promete emociones de alto calibre en el hipódromo La Rinconada, con el desarrollo de la vigésima reunión de la temporada 2026. La atmósfera en las tribunas garantiza un espectáculo electrizante para la afición hípica nacional.

A ligar todo nuestro cuadrito popular del 5y6 nacional; ¡emoción que paga!

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5 y 6 en La Rinconada

La jornada dominical inició con victoria para el potro Tartufo (número 1) con la monta de Álvaro Finol y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui. En la segunda carrera triunfó Rey Joaquín (número 8) con la monta del aprendiz Samuel Yánez y el ensillaje de Riccardo D'Angelo.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Don Cacayo (número 7) con la monta de Hemirxon Medina y el entrenamiento de Rubén Lanz. En la cuarta, el triunfo le correspondió a Gran Nicanor (número 6) con la monta de Yoelbis González para Ramón García Mosquera.

Posteriormente la quinta carrera la victoria se la llevo la yeguar Princesa Lucia (número 5) con la monta de Oliver Medina para el entrenador Jesús Antonio Romero. Finalmente para cerrar el ciclo no válido en el clásico "Hypocrite" la victoria se la adjudica el potro Bunker (número 2) con la yunta Jhonathan Aray y Gabriel Márquez.

Meridiano: Totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.394.944.840,00, de los cuales Bs.55.292.277,60 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.213.270.213,60.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o séptima en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar Gran Euro (número 1).