La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°20

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
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La Rinconada: Favoritos de la catedra de la reunión 20
¡El día domingo 10 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
1 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Papá Stefano
|12
|El Gran Sech
|8
|Germán Champion
|4
|Comandante Camilo
|3
|Sucro
|2
2 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Flecha Veloz
|12
|Princess Vekoma
|11
|Violent Queen
|4
|Tesoro
|3
3 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|El Pequeño José
|10
|Regal Holiday
|7
|Quiriquireño
|6
|Cardano
|5
|Gran Hacedión
|2
4 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Princess Warrior
|15
|Madame Karina
|10
|Solana
|2
|Roma
|2
|Emmawatson
|1
5 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Mother Carmen
|15
|Brown Sugar
|6
|Lady Monique
|6
|She a Baddie
|3
6 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Rose Sensation
|15
|Renacer
|4
|Bienmesabe
|4
|Sweet Sensation
|3
|Loca te Pones
|2
|Luna Nueva
|2
|Multiverso
|1