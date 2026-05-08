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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°20

Los mejores consejos por parte de equipo de especialistas del BloqueDeARMAS

Por

Meridiano

Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 06:00 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°20
José Aray
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El día domingo 10 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

1 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Papá Stefano 12
El Gran Sech 8
Germán Champion 4
Comandante Camilo 3
Sucro  2

2 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Flecha Veloz 12
Princess Vekoma 11
Violent Queen 4
Tesoro 3

3 VÁLIDA

EJEMPLAR  PUNTOS
El Pequeño José 10
Regal Holiday 7
Quiriquireño 6
Cardano  5
Gran Hacedión 2

4 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Princess Warrior 15
Madame Karina 10
Solana 2
Roma 2
Emmawatson 1

5 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Mother Carmen 15
Brown Sugar 6
Lady Monique 6
She a Baddie 3

6 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Rose Sensation 15
Renacer  4
Bienmesabe 4
Sweet Sensation 3
Loca te Pones 2
Luna Nueva 2
Multiverso 1

 

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