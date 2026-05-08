La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°20

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la catedra de la reunión 20

¡El día domingo 10 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

1 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Papá Stefano 12 El Gran Sech 8 Germán Champion 4 Comandante Camilo 3 Sucro 2

2 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Flecha Veloz 12 Princess Vekoma 11 Violent Queen 4 Tesoro 3

3 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS El Pequeño José 10 Regal Holiday 7 Quiriquireño 6 Cardano 5 Gran Hacedión 2

4 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Princess Warrior 15 Madame Karina 10 Solana 2 Roma 2 Emmawatson 1

5 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Mother Carmen 15 Brown Sugar 6 Lady Monique 6 She a Baddie 3

6 VÁLIDA