La Rinconada: Datos de Última Hora para el 10-05-2026

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La actividad en el óvalo de Coche se reanuda este domingo con la celebración de la reunión número 20 del año. Este evento, enmarcado en el segundo meeting de 2026, marca una etapa crucial para los profesionales del turf local. La jornada garantiza un espectáculo de alto nivel, donde los principales látigos y preparadores del patio medirán fuerzas para consolidar su liderazgo en la arena capitalina.

Doce competencias, incluidas dos selectivas, integran la atractiva programación dominical en La Rinconada. La notable paridad entre los ejemplares inscritos garantiza el éxito de la jornada y el disfrute de los seguidores del hipismo nacional. Gracias a la uniformidad de los lotes, el espectáculo en el óvalo de Coche mantiene una expectativa alta para los buscadores de buenos dividendos.

La Rinconada: Datos de última Hora para la reunión 20 en La Rinconada por Meridiano.net

El foco de atención se trasladará luego al 5y6 nacional, sistema de apuestas que comenzará en la sexta carrera y que, por la paridad de sus lotes, asegura una jornada de alta intensidad y atractivos premios.

Este domingo 10 de mayo juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 3:30 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

K's Freedom (USA) (4) - Mushu (USA) (6) - Abuelo José (3). Señor Soñador (5) - Father Heart (7) - Arrebol (3). El De Barrios (3) - Vinicius Jr. (2) - Gran Lorenzo (8). Magabure (USA) (2) - Macho Abarrio (USA) (1) - Gran Nicanor (6). Mi Catira Emma (1) - Sicarigua (7) - Nostra Vittoria (6). Ponsigue (3) - Bunker (2) - Pontevecchio (4). El Gran Sech (2) - Comandante Camilo (12) - Sucro (11). Flecha Veloz (1) - Princess Vekoma (11) - Reyna Amatista (8). El Pequeño José (6) - Gran Hacedion (1) - Cardano (8). Madame Karina (7) - Princess Warrior (5) - Eammawatson (6). Mother Carmen (1) - She A Baddie (USA) (2) - Queen Alabama (3). Rose Sensations (11) - Sweet Sensations (3) - Bienmesabe (9).

Línea: Pequeño José (6).

Dato: Madame Karina (7).

Buen Dividendo: She A Baddie (USA) (2).