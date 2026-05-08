¿Te gusta Tesoro para el 5y6?: La información de última hora sobre su estreno en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada se viste de gala este domingo 10 de mayo para recibir la vigésima reunión de la presente temporada. La cartelera consta de 12 competencias de alto impacto, donde el interés de la afición y los especialistas se centra en los dos eventos selectivos que encabezan la jornada.

Estos compromisos de grado funcionan como el termómetro ideal para evaluar a los potros y potrancas con aspiraciones hacia la Triple Corona Nacional, cuyo ciclo de honor arranca de manera formal en el mes de junio. Esta fecha representa, además, el segundo compromiso oficial dentro del calendario del segundo meeting del año en el óvalo de Coche.

El análisis de la segunda válida: 5y6 nacional La Rinconada

La atención de los analistas se traslada específicamente a la octava carrera dominical, la cual funge como la segunda válida para el tradicional juego del 5y6 nacional. La prueba está reservada para potrancas de tres años, tanto nacionales como importadas, debutantes o no ganadoras, en un explosivo recorrido de 1.100 metros.

En este escenario destaca el esperado estreno de Tesoro (5), una pieza que contará con la monta del experimentado jinete Jaime Lugo y la tutela profesional del entrenador Humberto Correia.

Linaje de campeones: El debut de un vientre de oro

Desde la perspectiva genética, Tesoro despierta una expectativa superior por su origen. Se trata de una hija del semental Vacation en la recordada selectiva Deslumbrante, una de las corredoras más consistentes de la última década. Deslumbrante, hija de League Of Nations, dejó una huella imborrable en la arena caraqueña con una campaña de 14 victorias en 23 presentaciones.

Un dato de suma relevancia para los amantes de la cría radica en que Tesoro es el primer producto de esta excelente corredora. La potranca alazana llega a su compromiso inicial con una condición física impecable y una secuencia de ejercicios matutinos que avalan su capacidad para destacar desde el salto inicial.

El reto estadístico: El factor de las gríngolas

Pese al optimismo que rodea su debut, el análisis numérico revela una variable que añade intriga y cautela a los pronósticos. Tesoro saltará a la pista con el implemento de las gríngolas (+Gr) en su primera salida oficial. De acuerdo con los registros históricos y la interpretación de los factores de rendimiento en La Rinconada, los ejemplares que debutan y logran la victoria con este accesorio registran una efectividad reducida.

La estadística es clara y a la vez contundente: de 130 ejemplares que enfrentaron su estreno con este implemento, apenas 6 consiguieron cruzar la meta en ganancia. Esta cifra coloca a la pupila de Humberto Correia ante un desafío histórico de proporciones considerables.

Conclusión: Entre la genética y los números

De esta manera, y aun con este dato estadístico en contra, Tesoro tiene ante sí la oportunidad de romper los paradigmas y demostrar que la calidad de su sangre supera cualquier tendencia numérica. La alazana buscará su primera victoria en una carrera de estreno que promete emociones intensas, con el objetivo de ratificar el prestigio de su familia y consolidarse como una de las figuras a seguir en el naciente segundo meeting de la temporada.