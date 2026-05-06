La genética de oro llega a la pista: Debuta en La Rinconada hija de una gran campeona selectiva

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No habrá mejor regalo para las madres hípicas que el vibrante sonido de los cascos sobre la arena. Este domingo 10 de mayo, el hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas para la vigésima reunión del año, una cita que promete paralizar a la afición con una programación de lujo.

Serán 12 carreras que tendrá el programa, por lo que la expectativa es máxima, especialmente por la disputa de dos selectivas de Grado II. Estos clásicos, que reúnen a la crema y nata de la caballada actual, serán el eje central de un evento que combina la tradición familiar con la adrenalina del segundo meeting de la temporada 2026.

Será una tarde donde la elegancia y la velocidad se encontrarán en la pista para rendir tributo a todas la madres venezolanas en su día.

Potra debutante: Pedigree de lujo 5y6 Nacional R20 La Rinconada Datos Hípicos

La octava competencia del programa, será la segunda válida para el 5y6 Nacional, será para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros.

La nómina contará con 11 competidoras inscritas, entre las que destaca Tesoro (partirá por el puesto de pista 5) bajo la conducción de Jaime “Pocho” Lugo y la preparación de Humberto Correia hará su debut en el principal óvalo caraqueño.

Esta alazana nació en el Haras Bello Monte. Su linaje es excepcional: es hija de Vacation, uno de los sementales más influyentes en Venezuela y padre de pisteros estelares como Lyndacarter, Raffsttar, Lady Sophia, Divergente, Catira Daniela, Money The Bank, Dumpling, entre otros,

Por el lado materno, su ascendencia es más que impresionante. Su madre, Deslumbrante, fue una corredora de élite en la arena de La Rinconada. En su palmarés destacan victorias en los clásicos:

Armada Nacional Bolivariana (GII).

Eduardo Larrazábal (GIII) (en dos ocasiones).

Gran Premio Unicría (en dos ediciones).

Gustavo J. Sanabria (GII).

Entre otras.

Deslumbrante cerró su campaña con un récord de 14 victorias en 23 presentaciones, lo que la acredita como una de las mejores corredoras del siglo actual. Tesoro representa su primera producción en el rol de matrona y las expectativas son altas: Se espera que en su carrera de estreno su hija Tesoro exhiba la clase y la calidad que caracterizaron a su madre en la pista.

Trabajos previos: La Rinconada

El ejercicio más reciente de la pupila para el Stud Los Audaces fue el pasado sábado 02 de mayo en el óvalo de Coche donde marcó 48.2 para 600 metros, en pelo, cómoda y muy bien, por lo que pista fue totalmente ligera.