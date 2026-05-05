Pimentel Jr. oficializa su primera monta en el retorno a la arena de La Rinconada

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El majestuoso escenario del Hipódromo La Rinconada se encuentra listo para una nueva jornada de competencias. La reunión número 20 del año presenta una atractiva cartelera de 12 carreras, entre las cuales destacan dos eventos de carácter selectivo para potros y potrancas de la nueva generación. Más allá de los clásicos, el interés del público se centra en el retorno definitivo de una de las fustas más respetadas del país.

El regreso de un internacional: La Rinconada

Tal como adelantó el equipo de Meridiano Web en días pasados, las revistas especializadas ya confirmaran la presencia oficial de Iván Pimentel Jr. en el programa de este domingo. Tras una productiva pasantía por el exigente circuito de los Estados Unidos, el látigo zuliano reaparece en la arena de Caracas. Su agente, Hernán Rengifo, concretó el trabajo de base necesario para que el jinete cuente con compromisos de monta desde su llegada.

La trayectoria de Pimentel Jr. en el norte, específicamente en Gulfstream Park, dejó registros de alta factura. Desde su partida en 2022 hasta su retorno a principios de este 2026, el profesional cumplió con un total de 305 compromisos. Durante este ciclo, alcanzó 22 victorias, 33 segundos y 31 terceros lugares. Su desempeño en las pistas estadounidenses generó una producción económica que superó la cifra de los 700.000 dólares.

Un palmarés de oro en Venezuela

El nombre de Iván Pimentel Jr. ocupa un lugar privilegiado en la historia del turf nacional. Con más de 500 triunfos acumulados entre los hipódromos de Santa Rita, Valencia y La Rinconada, su experiencia es una garantía de éxito. En su historial resalta de manera especial la conquista del Clásico Presidente de la República. En aquella edición, el zuliano condujo a la victoria al ejemplar Apistos, defensor de las sedas del recordado Hugo Albarrán y bajo la preparación del entrenador Fernando Parilli Araujo.

El compromiso de la reunión 20: Sexta Válida

Para esta nueva jornada, la expectativa se concentra en su única monta del programa. Pimentel Jr. guiará a la yegua Renacer, una pupila del entrenador Freddy Petit. La competencia está reservada para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras de dos carreras, en un recorrido técnico de 1.300 metros. El retorno de este profesional añade un valor especial al espectáculo y fortalece el nivel competitivo en el principal óvalo de la nación.