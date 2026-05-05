Lady Rossy buscará su primera Copa Unión de Entrenadores de Carabobo este sábado

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El óvalo de la variante de Valencia se prepara para una nueva jornada de emociones este sábado 9 de mayo. La reunión número 12 de la actual temporada consta de una cartelera de ocho compromisos, cuya apertura está fijada para la 1:30 de la tarde. El evento central del programa tendrá lugar en el séptimo turno, momento en el que se disputará la Copa Unión de Entrenadores del estado Carabobo, una selectiva que rinde honor a los preparadores que mantienen viva la actividad en el recinto hípico regional.

Lady Rossy frente al reto de la cuarta victoria consecutiva

La competencia, programada como la quinta válida para el juego del 5y6, reúne a ocho yeguas de tres y más años en un recorrido de 1.400 metros. En esta edición, el análisis técnico otorga el papel de favorita principal a Lady Rossy. La pupila de Alejandro Benítez atraviesa un momento físico excepcional tras lograr tres victorias en fila.

Su éxito más reciente ocurrió el pasado 18 de abril en la Copa "Climalba", donde doblegó a sus rivales en una distancia de 1.800 metros con la conducción de Francisco Quevedo. En esta ocasión, la defensora de sus colores regresa a un trayecto más corto, pero bajo una condición física que la acredita como el ejemplar a batir.

Stella Cadente y la amenaza de la velocidad

A pesar del dominio de la favorita, Stella Cadente surge como la rival de mayor peligro. Esta yegua mantiene su invicto en lo que va de año y ostenta una campaña global de ocho victorias en 26 presentaciones. El jinete Alejandro Briceño estará a cargo de la conducción una vez más. Aunque la distancia de 1.400 metros parece fuera de su zona de confort ideal, su capacidad para marcar parciales rápidos en la punta la convierte en una pieza capaz de comprometer las aspiraciones del resto del lote si logra establecer un tren de carrera cómodo desde el salto inicial.

Nómina y premios especiales a repartir

La lista de participantes para este desafío de honor la completan los siguientes ejemplares:

Flecha Montón

Sra. Florencia

Money On Time

Queen Of South

Amor Amor

Snow Sensations

Además del trofeo institucional, las conexiones de los purasangres disputarán una bolsa especial de 14.400 dólares en premios adicionales, lo que eleva el atractivo de la jornada sabatina.

Referencia histórica: El triunfo de Paprika

El historial reciente de la Copa Unión de Entrenadores recuerda la contundente victoria de la tordilla Paprika en la edición 2025. En aquella oportunidad, la ganadora cubrió la ruta con parciales de 24.1 para los primeros 400 metros y 49 segundos exactos para la media milla. Tras marcar un registro de 76 segundos en los 1.200 metros, la pupila cruzó la meta con un tiempo global de 88.1 para los siete furlones, una marca que servirá de referencia cronométrica para las aspirantes de este sábado.