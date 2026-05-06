Violent Queen busca repetir la historia de su hermana paterna en La Rinconada

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La octava competencia del programa dominical en La Rinconada se consolida como un punto estratégico para el juego de las mayorías. En esta oportunidad, un lote de yeguas de tres años, nacionales e importadas, medirán fuerzas en un trayecto de 1.100 metros. El interés por este desafío aumenta debido al atractivo bono especial de 33.800 dólares, cifra que garantiza una disputa de alto nivel entre las once aspirantes al triunfo.

Una genética de élite para el debut: La Rinconada R20

El foco de los especialistas se posa sobre Violent Queen, zaina estadounidense que hará su primera aparición en el óvalo de Coche. La defensora del Stud "Don Rafael" es hermana paterna de Violence And Peace, ejemplar que demostró una superioridad notable en su reciente actuación en la arena de Caracas. Para este compromiso, la potra contará con los servicios del jinete Jhonathan Aray y la tutela del entrenador Gabriel Márquez, una dupla de alta efectividad que buscará capitalizar el puesto de pista siete.

Respaldo en el pedigree: Hermana Paterna

La genealogía de Violent Queen justifica su rol de favorita. Se trata de una hija del semental Violence en la matrona Apple Dapple, por el estelar Munnings. Su padre fue un corredor de excepción en los Estados Unidos, donde acumuló tres victorias en apenas cuatro salidas a la pista, con triunfos de peso en los circuitos de Saratoga, Aqueduct y Hollywood Park.

Por la línea materna, su madre Apple Dapple cumplió con una trayectoria sólida de seis victorias en 33 intentos. No obstante, el pilar genético de mayor relevancia es su abuelo materno, Munnings. Este semental fue un pilar de la velocidad con cuatro éxitos en 14 presentaciones. En su palmarés destacan victorias en eventos de grado como el Woody Stephens Stakes (Gr2), el Tom Fool Handicap (Gr2) y el Gulfstream Park Sprint Championship Stakes entre los años 2009 y 2010. Munnings finalizó su vida pistera con una producción superior a los 700.000 dólares, un legado de potencia que Violent Queen busca ratificar este domingo en su estreno.

Ejercicio previo al debut: La Rinconada

Uno de los ejercicios recientes por parte de la conducida foránea de Jhonathan Aray en la pista de Coche fue el pasado sábado 2 de mayo donde marcó 13 27 40 (600) 53 2P 66/80,3// de segunda vuelta muy cómoda sin hacerle nada en pelo.