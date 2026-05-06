Del Sur a La Rinconada: Conoce al tordillo sudamericano que debuta este domingo en Coche

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 10 de mayo del 2026 se va a celebrar la reunión número 20 de la temporada hípica y la fecha dos del segundo meeting que se desarrolla en el óvalo de Coche con una agenda de 12 carreras a partir de las 1:00 de la tarde con la disputa de dos pruebas clásicas para potros de tres años como parte de la preparación para la triple corona nacional, la cual inicia en junio próximo.

La Rinconada: Tordillo sudamericano debuta este domingo en Coche

Un total de 11 ejemplares van a debutar en la tarde dominical de carreras donde se celebra a nivel mundial el Día de las Madres, y tres ellos en la primera carrera de la programación y uno de ellos llama la atención al ser un purasangre sudamericano que hará su primera presentación general.

Hablamos del potro tordillo de tres años (para el reglamento de Carreras del INH), Uva Mataojo (URU), nacido el 28 de enero del 2023, en el Haras Phillipson en tierras charrúas, es un producto del semental T.H. Aproval en la yeguan matrona Donna Di Dubai (BRZ) por Emirates To Dubai (USA), el cual va a correr para los colores del Stud Don Rafael V y el entrenamiento de Gabriel Márquez, quien le da la monta al jockey profesional Eglinder Betancourt.

Su padre fue un excelente purasangre, el cual dejó una campaña de siete victorias en 28 presentaciones, donde sumó varias victorias en stakes de grado, como el Del Mar Handicap (G2) en el mismo óvalo o el Sunset Breeders’ Cup Handicap (G2) en Hollywood Park (G2), la cual sirve como clasificatoria para la Breeders’ Cup, y donde finalizaría octavo en la John Deere Breeders’ Cup Turf (G1) del 2006 realizado en Churchill Downs.

El trabajo más reciente del ejemplar en la pista lo realizó el pasado sábado 2 de mayo con parciales de; 15,2 /29,2/ 41,3/ 55,1 / 68 (1000) / 81,4 / 2P / 95,4, dio Pony a 1C La del Valle, en pelo, indicó la División de tomatiempos del INH.