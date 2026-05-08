¡A sellar por mamá!: El cuadro sugerido para el 5y6 nacional de este domingo en La Rinconada

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El fervor por el hipismo nacional alcanza su punto máximo este domingo en el óvalo de Coche. La afición hípica venezolana tiene una cita con la jornada número 20 en una reunión que destaca no solo por la cantidad de competencias, sino por la calidad de los ejemplares inscritos y la celebración de dos pruebas de grado dos en recorrido de 1.600 metros para potros y potrancas.

La Rinconada: Cuadro para jugar el 5y6 en la reunión 20

Con un total de 12 pruebas en el programa oficial, el foco de atención se centra en el 5y6 Nacional, el juego que semana tras semana moviliza a todo un país en busca de dividendos que transforman vidas.

El equipo de Meridiano Web, fiel a su compromiso con los seguidores del deporte de los reyes, presenta una estructura de juego basada en el rigor y el estudio técnico. Esta orientación no es producto del azar; surge del análisis de los reportes de pista, el seguimiento de los "traqueos" matutinos y la evaluación de las condiciones físicas de cada ejemplar. Nuestro objetivo es claro: ofrecer una herramienta útil para que el apostador refuerce sus propias selecciones y logre el éxito en las taquillas.

Clásico en el 5y6

La cuarta válida del 5y6 nacional servirá de escenario para una nueva edición del Clásico "Asamblea Nacional" (GII). La prueba, programada en un recorrido de 1.600 metros, está reservada para yeguas nacionales de tres años de edad. En esta ocasión, un grupo de ocho potrancas saltará a la pista con el objetivo de consolidar su liderazgo y asegurar un cupo en la prestigiosa Triple Corona para hembras, ciclo que iniciará de manera formal en el mes de junio. La relevancia de este evento garantiza un espectáculo de alto nivel técnico en el óvalo de Coche.

La acción en el óvalo de La Rinconada inicia a la 01:00 pm. Sin embargo, para aquellos que prefieren la seguridad y rapidez del sistema digital, la plataforma MeridianoBet ofrece todas las facilidades para realizar el sellado desde la comodidad del hogar.

Es vital recordar que la precisión en la selección de los ejemplares es solo la mitad del trabajo; la otra mitad reside en el uso de información verificada como la que proporcionan los expertos del Bloque de Armas.

Sugerencia de Cuadro (La Rinconada - Domingo 10 de mayo)

A continuación, presentamos la propuesta económica para esta jornada, diseñada para cubrir los puntos críticos y buscar los seis aciertos:

1 válida: (2) - (7) - (12).

2 válida: (1) – (5) – (8) – (11).

3 válida: (6). linea Directa

4 válida: (2) – (5) – (6) – (7).

5 válida: (1) – (2) – (3)

6 válida: (3) – (9) – (11)

Se les recuerda que el factor multiplicador es por (20) lo que resulta que este cuadro tiene un valor a cancelar de Bs 8.640.