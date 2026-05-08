Regalo ideal para mamá: Los ejemplares con más fuerza para este domingo en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada celebrará este domingo 10 de mayo la reunión número 20 de la temporada. La cartelera consta de 12 competencias, entre las cuales destacan dos eventos selectivos para potros y potrancas. Estas pruebas especiales, junto al tradicional 5y6 nacional que inicia en la séptima carrera, acaparan el protagonismo de la jornada dominical.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas Apuestas de caballos La Rinconada Datos hípicos

Nostra Vittoria (06): La pupila del preparador Alain Casanova decepcionó en su actuación anterior; sin embargo, el reporte oficial del comisariato aclara el panorama, pues su jinete notificó que la yegua corrió negada en todo momento. Pese a este revés, el experimentado jinete Álvaro Finol mantiene la confianza y repite la monta este domingo.

Un factor determinante para su análisis radica en la experiencia: de todo el lote que enfrenta el compromiso, ella destaca como la única participante con victorias previas en esta distancia específica. Por tal motivo, su presencia en las jugadas exóticas es obligatoria.

Papa Stefano (07): El análisis de esta competencia revela factores de gran valor para los aficionados, especialmente al observar la inscripción del pensionado de César Pérez. Este ejemplar posee una trayectoria destacada frente a rivales de jerarquía superior, ante quienes siempre mantiene un rendimiento decoroso y finaliza muy cerca de los puestos de honor.

La experiencia acumulada en esos lotes de mayor calidad le otorga una ventaja competitiva evidente para este compromiso. Además, el beneficio del descargo de dos kilogramos en el hándicap oficial será la herramienta definitiva que le permitirá conservar energías para el tramo final. Todo indica que su remate en los metros decisivos resultará imparable bajo estas condiciones de peso.

El Pequeño José (6): Este ejemplar destaca en el lote debido a su historial reciente, pues ya logró victoria contundente sobre varios de los rivales que enfrentará en esta oportunidad. Si bien es cierto que el hándicap oficial registra un aumento de dos kilogramos con respecto a su salida anterior, su condición física actual parece compensar el peso adicional.

Un factor que genera total confianza es la monta de Hemirxon Medina, quien no solo conoce a la perfección las virtudes del purasangre, sino que también fue el artífice de su más reciente éxito en el círculo de ganadores. La llave entre jinete y ejemplar se presenta como una de las más sólidas de la jornada dominical.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de las candidatas que más gusta para este tipo de jugadas es la castaña de cinco años She A Baddie (USA), participante de la quinta válida del 5y6 (el juego de las mayorías).

Esta carrera es para yeguas nacionales e importados de 4 y más años, ganadores de dos y mas carreras (A excepcion de carreras de reclamo en Venezuela). She A Baddie (USA), ahora con la monta del aprendiz Winder Véliz y el descargo de un kilo se convierte en una opción muy sólida.