Tras las huellas de Lyndacarter y Mi Querida Emma: Princess Warrior buscará un desafío en el Clásico Asamblea Nacional (GII)

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El óvalo de La Rinconada se viste de gala este domingo 10 de mayo para celebrar la edición número 53 del Clásico Asamblea Nacional (Grado II). El evento principal de la reunión número 20 del año se disputará a la altura de la décima competencia del programa, posicionándose como la cuarta válida para el tradicional juego del 5y6.

Esta selectiva, reservada para las mejores potrancas nacionales de tres años, se correrá en la exigente distancia de la milla (1.600 metros). Además del prestigio, las competidoras irán tras una atractiva bolsa de premios de $162.500, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel.

Princess Warrior: La rival a vencer Clásico Asamblea Nacional La Rinconada Datos Hípicos

Todas las miradas están puestas en Princess Warrior. La pupila del entrenador Luis Peraza llega a esta cita como la gran favorita de los especialistas y la revista Gaceta Hípica. Para esta importante responsabilidad, contará con el vigoroso mando del jinete profesional Robert Capriles, una dupla que promete una conducción impecable en busca del triunfo.

El peso de la historia: El camino a la Triple Corona para yeguas

El Clásico Asamblea Nacional no es solo una carrera de grado; históricamente ha sido el termómetro perfecto para medir a las futuras leyendas. Ganar este evento es poner el primer pie en el Olimpo hípico.

De hecho, la historia registra cinco yeguas extraordinarias que, tras imponerse en esta prueba, lograron la mítica hazaña de conquistar los tres pasos de la Triple Corona para hembras:

Blondy (1978).

Lady and Me (1991).

Bambera (2009).

Lyndacarter (2022).

Mi Querida Emma (2023).

El ambiente en las tribunas y el paddock es de pura expectativa: ¿Logrará Princess Warrior ratificar su favoritismo este domingo?, y fe obtener la victoria, la pregunta obligada será si, ¿tendría el potencial para seguir los pasos de Lyndacarter o Mi Querida Emma y grabar su nombre como la próxima Triplecoronada del hipismo venezolano?

La moneda estará en el aire y la respuesta se conocerá cuando se abran los aparatos este domingo ¿Y usted qué opina?