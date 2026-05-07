¿Por qué está yegua es la base obligatoria para el Clásico Asamblea Nacional (GII)? Aquí te lo contamos

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La edición 53 del Clásico Asamblea Nacional (GII) es este domingo 10 de mayo como parte de la cartelera para la vigésima reunión de la presente temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada.

La selectiva es a la altura de la décima carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, para yeguas nacionales e importadas de tres años, en distancia de la milla (1.600 metros) y con un premio a repartir de 162.500 dólares, pautada para la 4:45 de la tarde.

Yegua: Clásico Asamblea Nacional 5y6 La Rinconada Dato Hípicos

Una de las competidoras inscritas es Princess Warrior (número 5), con la monta del jinete Robert Capriles y entrenada por Luis Peraza para el Stud 8A, además de perfilarse como la primera favorita para Gaceta Hípica y para ocasión utilizará el implemento Martingala (+M).

En su última competencia, la nacida y criada en el Haras Los Samanes Polo & Racing arribó cuarta a 7 3/4 cuerpos de la vencedora Farolera (USA), en lo que fue el Clásico Manuel Fonseca Arroyal (GIII).

Imperdible: 5y6 La Rinconada

Princess Warrior es, de hecho, el nombre que el público aficionado más menciona y aclama. Su candidatura genera una gran expectativa entre los hípicos durante estas últimas horas, pues muchos la identifican como la potencial imperdible para el 5y6 dominical.

La yegua se presenta a la cuarta válida de la jornada de este domingo 10 de mayo, con la clara misión de sorprender y lograr su primer triunfo en la presente temporada en la arena caraqueña. Con esta designación popular, se espera que Princess Warrior concrete el gran acierto que todos buscan.