¡Atención! Entérate de la yegua que es el dato que más suena para la carrera de los acumulados en el 5y6

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Una jornada especial se presenta este domingo 10 de mayo con el desarrollo de la reunión 20 del segundo meeting, la cual tendrá una cartelera de 12 competencias entre ellas dos clásicos: Asamblea Nacional e Hypocrite ambos en Grado II.

La presencia de estos grandes premios, sumada a los acumulados del 5y6, garantizará una tarde de muchas emociones.

La duodécima carrera, sexta válida es para el lote de yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadores de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

La castaña Rose Sensations (número 11), es una de las competidoras para la carrera de los acumulados, con la monta de Jaime Lugo Jr., con la preparación de Riccardo D’Angelo, además de ser primera favorita para Gaceta Hípica.

Esta cincoañera, reaparece luego de 49 días sin correr, tras su última actuación el pasado 22 de marzo y fue capaz de llegar segunda a cabeza de la ganadora Lady Monique (USA).

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

La pupila de D’Angelo estuvo en la pista el miércoles 06 de mayo y solo dio un pique, en pelo, al tiro publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Todo parece indicar que Rose Sensations es el dato más corrido para la última válida de la jornada dominical y prometerá ser la base sólida para sellar el cuadro.

Así es que, para este tiro de 1.300 metros, la nacida y criada en el Haras La Orlyana se convierte en el eje central de todas las combinaciones para este domingo.

¡Séllelo con fe y póngale corazón, porque este dato tendrá con qué ganar!