¡Trueno en la pista! Entérate del ajuste secreto de la línea de Gaceta Hípica antes del clásico para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El día de las madres será este domingo 10 de mayo y por ende celebraremos por todo lo alto a ese ser que diariamente se encuentra con nosotros, con sus consejos, sus virtudes y su sabiduría poderosa.

Sin embargo, con motivo de esta celebración, el hipódromo La Rinconada prepara la vigésima reunión del segundo meeting, con una nutrida programación de 12 competencias que incluye: La edición 53 del Clásico Asamblea Nacional (GII) y el 26° Clásico Hypocrite (GII), mientras que el popular juego del 5y6 Nacional comenzará a la altura de la séptima carrera.

Yegua: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En la décima competencia, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional justamente es el Clásico Asamblea Nacional (GII), en honor al órgano del Poder Legislativo en Venezuela que, desde la entrada en vigencia de la actual Constitución de 1.999 es de tipo unicameral.

La nómina oficial es de ocho yeguas nacionales e importadas de tres años, en distancia de la milla (1.600 metros), por lo que una de ellas no solo llevará el triunfo sino también el premio de 162.500 dólares.

Entre las competidoras se encuentra Princess Warrior (número 5), será montada por el jinete conocido como el “Misil” Robert Capriles, bajo la preparación del Luis Peraza, para los colores del Stud 8A.

La potra de pelaje castaña, nacida y criada en el Haras Los Samanes Polo & Racing, se perfila como la primera favorita y la línea de Gaceta Hípica por lo que en su última fue capaz de cuarta en el Clásico Manuel Fonseca Arroyal (GIII) a 7 3/4 cuerpos de la vencedora norteamericana Farolera, montada para ese momento por Yoelbis González.

Es importante destacar que en entrevista realizada por el equipo de Meridiano Web al reconocido trainer Peraza comentó que su pupila la recomendó como fija para conseguir victoria en la mencionada selectiva.

Ajuste: Clásico Asamblea Nacional 5y6 La Rinconada

Este miércoles 06 de mayo, la conducida por Capriles ajustó 30 segundos exactos para 400 metros, en pelo, al tiro, contenida montada por J. Mendoza publicada por la hoja del ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

Favoritas para la carrera: La Rinconada