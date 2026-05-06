¡Atención! El ejemplar que escoltó a los mejores bajo la guía de Mike Smith está de vuelta a La Rinconada

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El mes de mayo avanza y con él llega la segunda fecha del segundo meeting de la temporada en el Hipódromo La Rinconada. La afición hípica se prepara para una cartelera de doce competencias, en la cual las miradas se centran en las pruebas selectivas que definirán el futuro de los potros y potrancas en la capital. Sin embargo, más allá de los clásicos de grado, una prueba especial en la segunda carrera del programa acapara la atención por el retorno de un ejemplar con historia internacional.

Se trata de un enfrentamiento en 1.400 metros para caballos nacionales e importados de 4, 5 y 6 años, con un historial de dos a cuatro victorias. En esta nómina destaca el nombre de Arrebol, pupilo del Stud "V&V", quien finaliza un periodo de inactividad de 147 días.

Un pedigrí de lujo y un pasado estelar: La Rinconada

El hijo de Manchester en Angiemerkel, nacido en el Haras La Primavera, posee un historial que pocos en su lote pueden exhibir. Su última actuación oficial data del pasado 14 de diciembre de 2025, fecha en la que participó en el I Clásico Internacional “Junior Alvarado” (GI). Aquella tarde de gala en Coche, Arrebol contó con la conducción de la leyenda del hipismo mundial, Mike Smith.

En esa prueba de 1.800 metros, que culminó con el triunfo del importado Special Element, el zaino cumplió con una decorosa actuación al finalizar en la quinta posición.

Tras aquel esfuerzo bajo las órdenes de la leyenda Smith, el entrenador Rafael Cartolano decidió otorgar un descanso programado al ejemplar para recuperar sus condiciones físicas de cara a la presente campaña.

El plan para el reencuentro con la victoria:R20

Para este retorno a la arena caraqueña, Cartolano confía la responsabilidad en los estribos al jinete Yoelbis González. El equipo técnico del Stud "V&V" no dejó detalles al azar y ajustó el equipamiento del purasangre para esta reaparición. Arrebol saltará a la pista con el uso de vendas y lengua amarrada, implementos con los que buscará optimizar su desempeño en el tiro intermedio de los siete furlongs.

La expectativa es alta entre los seguidores del hipismo nacional. El regreso de un caballo que midió fuerzas ante los mejores bajo la conducción de una estrella internacional añade un matiz de jerarquía a la jornada dominical. Arrebol saldrá este domingo con la misión de ratificar su calidad y demostrar que el descanso fue la clave para retomar la ruta ganadora en el principal óvalo del país.

Ejercicios Previos: La Rinconada Carreras

Abr 29 A. Rojas E/P 15.2 30.2 44.2 (600) 59/74//91/// de carrerón.

May 02 Y. González E/S 15.2 29.3 42 (600) 53.4 2P 66.1/ 79.4// animado y respondió. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.