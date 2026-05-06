Germán Rojas: "Instrucciones precisas para buscar la gloria en uno de los eventos selectivos de La Rinconada"

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La jornada de este miércoles en el Hipódromo La Rinconada fue de intensa actividad para el entrenador Germán Rojas. Durante la sesión de ajustes, el experimentado preparador mostró un semblante optimista ante el equipo de Meridiano Web, de cara a los tres compromisos que asumirá este domingo en la reunión número 20 de la temporada.

El foco de atención para la cuadra de Rojas se centra en el Clásico Hypocrite (GII), una prueba que le ha sido esquiva durante dos décadas. Desde que este evento adquirió estatus de clásico en el año 2000, Rojas solo alcanzó el triunfo en la edición de 2005 por intermedio del recordado Iván El Grande. Este domingo, el profesional contará con una doble oportunidad para quebrar esa racha y regresar al recinto de ganadores en esta competencia de grado.

Un duelo interno: Ponsigue y Pontevecchio

Para el recorrido de los 1.600 metros en el Clásico Hypocrite, Rojas presentará a los potros Ponsigue y Pontevecchio. El entrenador detalló la paridad que existe entre sus dos pupilos:

"Presento a ambos ejemplares este domingo y resulta difícil inclinar la balanza hacia uno de ellos. Los dos purasangres exhiben condiciones óptimas y sus ejercicios previos fueron impecables. Son caballos que conocen el trayecto y ya están en carrera", explicó Rojas.

Asimismo, subrayó que la clave estará en la ejecución de los jinetes: "Con un poco de fortuna, y si los conductores se concentran en cumplir las instrucciones asignadas, todo saldrá bien. Respetamos la presencia de Bunker y del resto de los participantes, quienes poseen gran calidad, pero haremos lo mejor posible para adjudicarnos este clásico".

Presencia en el 5y6 nacional: La Rinconada

Germán Rojas también tendrá acción en la carrera que cierra la jornada de las mayorías. En la sexta válida, la prueba de los acumulados, ensillará a la yegua Bienmesabe, una pieza que el entrenador recomienda no descartar.

"Esta yegua experimentará una mejoría notable. Ella cumple con buenas actuaciones y siempre finaliza cerca de los punteros en cada compromiso. A pesar de que la carrera luce complicada por la presencia de ejemplares como Multiverso y Rose Sensations, lo cual hace la prueba muy pareja, aconsejo incluirla en sus combinaciones", concluyó el preparador.

Con una mezcla de historia, técnica y una artillería renovada, Germán Rojas se perfila como uno de los grandes protagonistas de la jornada dominical en el óvalo de Coche.