¡A tumbar los cuadros! El ejemplar que Carlos Luis Uzcátegui considera clave en el 5y6

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El destacado entrenador Carlos Luis Uzcátegui encara la reunión número 20 en el Hipódromo La Rinconada con un objetivo claro: estrenar su casilla de victorias en este segundo meeting del año. Con una trayectoria que respalda sus conocimientos y un equipo de trabajo enfocado en la excelencia, el preparador presentará un total de ocho ejemplares, una cifra que refleja su intención de dominar la jornada en la arena de Coche.

En una conversación exclusiva con el equipo de Meridiano Web, Uzcátegui analizó de forma detallada las posibilidades de sus pupilos para la cartelera dominical.

El inicio de la jornada y el reto de los potros

La actividad para el establo de Uzcátegui comenzará desde la primera competencia con el debutante Tartufo, inscrito en un recorrido de 1.100 metros. "Este caballo cumplió cada etapa de forma excelente. Posee mucha velocidad y, aunque le tocó el puesto de pista uno, estoy seguro de que decidirá la carrera en un lote muy parejo", afirmó el entrenador.

Posteriormente, en la cuarta carrera, será el turno de Jofiel. Sobre este compromiso, el preparador destacó la condición física del animal: "Es una prueba sumamente equilibrada; el ejemplar anda muy bien y su condición actual es producto de una sólida base de galopes".

El regreso de los campeones: Star White y Solana

Uno de los momentos de mayor expectativa llegará en la sexta competencia con el Clásico Hylander (GII), donde reaparece el rendidor Star White. "Participamos con uno de los campeones dosañeros del año pasado. Es un ejemplar que nos brindó muchas satisfacciones. Regresa en la milla, una distancia que quizás resulte un poco larga para su estilo, pero la intención es medir su capacidad para la Triple Corona. Debido a sus cinco victorias no le salían carreras en lotes comunes, pero hará un gran papel", explicó Uzcátegui.

En una situación similar se encuentra la potranca Solana, quien representará a la cuadra en el Clásico Asamblea Nacional (GII). "Tampoco teníamos un llamado ideal para inscribirla. Reaparece en los 1.600 metros, un trayecto exigente para su retorno, pero si mantenemos aspiraciones hacia la Triple Corona de hembras, era imperativo que corriera este domingo", confesó el profesional.

Presencia clave en el 5y6 nacional

Dentro del juego de las mayorías, Uzcátegui posee piezas que podrían definir la jornada. En la primera válida presentará a Neigh Sayer: "Viene de mejorar bastante en su última actuación y estoy seguro de que mantendrá esa evolución en el tiro de 1.300 metros".

Para la segunda válida, el preparador confía en el estreno de Gypsy Queen, bajo la conducción del aprendiz José Gabriel Contreras. "A pesar de su escaso peso físico, todo lo hizo excelente en privado. Es una yegua muy rápida, una verdadera 'avispa' en la pista", describió con optimismo.

En la quinta válida, la expectativa crece con el retorno de la importada She A Baddie tras 91 días sin correr. "Esta carrera es sensacional, invito a la afición a verla en vivo. Se trata de las mejores yeguas del patio en esta distancia. La nuestra reaparece, pero su condición es fenomenal", aseguró.

El cierre dominical: La Rinconada Tumba Cuadros

Finalmente, la jornada concluirá para su establo con la cincoañera Sarasarita en la sexta válida, monta que mantiene el jinete Franklin Puello. "La yegua experimenta una mejoría notable; llegó cuarta muy cerca en su compromiso previo. Le retiré las gríngolas y el bozal en ocho, cambios que aceptó de forma positiva. Ligaremos que logre cristalizar la victoria", finalizó Uzcátegui.