Debut de lujo: Potra de semental campeón joven en Estados Unidos corre este domingo en La Rinconada

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El hipódromo La Rinconada va a tener este domingo la jornada número 20 de la temporada como parte del segundo meeting con una agenda de 12 carreras donde están en disputa los clásicos Hypocrite y Asamblea Nacional, (GII), ambos en la tradicional milla de distancia para potros y potras nacionales de tres años.

La Rinconada: Producto de semental campeón joven en Estados Unidos corre este domingo

En la octava prueba de la tarde dominical y segunda de las válidas del 5y6 nacional, se ha reservado una carrera para potras de tres años, debutantes o no ganadoras, en un recorrido de 1.100 metros donde van a participar 11 hembras.

La misma, servirá para que el entrenador Ismael Mártinez presente a la potra Princess Vekoma (USA) con la monta del jockey profesional Hemirxon Medina y los colores del Stud Santo Niño de Atocha. Esta potra es una hija del semental Vekoma en Crafty Lass por Liam’s Map, la cual no pudo ganar en dos presentaciones que cumplió en Tampa Bay Downs bajo el entrenamiento de Rodolfo García y la cual fue montada por el campeón de meeting, Samuel Marín.

Vekoma es el actual líder semental en Estados Unidos en ejemplares de tercera generación, hasta los momentos, donde han sido presentados 355 productos suyos para 55 victorias en 133 carreras, con más de $4 millones de dólares en ganancias, además, viene de ganar la estadística en el 2025 en su segundo año como semental y fue líder en productos ganadores en su primer año como semental en el 2024 con 36 ganadores. Va octavo en la estadística general en la presente temporada, liderada por el múltiple campeón, Into Mischief.

El trabajo más reciente de la potra lo realizó el pasado viernes 1 de mayo, donde dejó parciales de 14,1 27. / 39,1 (600) / 51,4 / 2p /64,1 /78,2 / de 2V, cómoda y muy bien, en silla, indicó la División de Tomatiempos del INH.