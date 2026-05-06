¿Sellarás el 5y6? Estos son los compromisos que Winder Véliz considera decisivos en La Rinconada

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El jinete aprendiz Winder Véliz se consolida como una de las figuras con mayor proyección en el óvalo de Coche. Su destreza sobre los purasangres despertó el entusiasmo de la afición en victorias recientes, como aquellas que protagonizó con Base Armador y Petareña, triunfos que permanecen intactos en la memoria de los hípicos por su pericia en los metros finales.

Para la jornada de este domingo, el joven fusta quien goza del descargo de un kilo cuenta con un itinerario exigente de ocho compromisos. Tras la sesión de ajustes de este miércoles, Véliz conversó con el equipo de Meridiano Web para analizar sus opciones de éxito.

Compromisos iniciales y confianza en el tiro

La actividad para el aprendiz iniciará con Invader, ejemplar que conoce a la perfección. "He montado a este caballo en varias ocasiones. Considero que la distancia actual es mucho más cómoda para sus capacidades", afirmó. Véliz subrayó su compromiso diario con el purasangre: "Tuve la oportunidad de trabajarlo todos los días en silla; se siente muy bien, está en óptimas condiciones y esperamos un mejor desempeño en esta carrera".

Poco después, volverá a los estribos de Gran Lorenzo, esta vez en un recorrido de 1.300 metros. El jinete destacó la evolución del animal: "Es un caballo que se encuentra muy bien. Su mejoría es notable gracias a la labor que realizó su entrenador. El domingo esperamos una participación destacada".

El análisis de las carreras intermedias

En la cuarta competencia del programa, Véliz unirá fuerzas con el entrenador Uzcátegui para conducir a Jofiel. Aunque no lo ejercitó personalmente, el jinete mantiene altas expectativas. "No tuve la ocasión de galoparlo, pero observé con atención sus trabajos en cancha junto a su traqueador. Por la forma en que se desplaza, brindará un gran espectáculo", aseguró.

Posteriormente, asumirá la conducción de Sicarigua, una yegua bajo el cuido de José Sánchez. "A pesar de que hoy no pude trabajarla, la vi en la pista y luce muy bien. Con el favor de Dios, haremos una gran labor", comentó sobre esta monta.

Un reto jerárquico y el inicio del 5y6

Uno de los puntos más altos de su jornada llegará en la sexta carrera, donde participará en el Clásico Hypocrite (GII) sobre el lomo de Star White. Véliz expresó su gratitud por esta distinción: "Agradezco a Dios y al entrenador por permitirme participar en este evento selectivo. Aunque el ejemplar reaparece, confiamos en realizar una excelente carrera".

Ya en el terreno del 5y6 nacional, específicamente en la tercera válida, repetirá la monta de Cardano en una prueba que se vislumbra compleja. "Efectivamente, el lote es bastante parejo. El caballo anda en buena forma y esperamos decidir en los metros decisivos", señaló el fusta.

Cierre de la jornada y las válidas finales

En la quinta válida, una competencia que por su calidad asemeja una prueba selectiva, Véliz guiará a la importada She A Baddie. "El preparador Carlos Luis y los propietarios me brindan un apoyo constante. La yegua luce muy bien en sus galopes previos; daremos lo mejor de nosotros para buscar la victoria", aseveró con determinación.

Finalmente, el aprendiz cerrará sus compromisos dominicales con Bienmesabe en la carrera de los acumulados. "La llevé al aparato de partidas y lo hizo de forma impecable, al igual que su ajuste final. Esperamos contar con la suerte necesaria para sellar el triunfo", concluyó.

Antes de despedirse, el joven jinete extendió una invitación a toda la fanaticada para que asistan a las instalaciones del Hipódromo La Rinconada y no olviden sellar su cuadro del 5y6 nacional, el motor de la hípica venezolana.