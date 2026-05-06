Gabriel Márquez y su fe para el domingo: “Podemos alcanzar más de un triunfo en La Rinconada”

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El entrenador Gabriel Márquez encara la reunión número 20 de la temporada con una fe inquebrantable. Tras una jornada de 12 competencias programadas en el óvalo de Coche, el profesional confía en que la bendición divina lo acompañe para visitar el recinto de ganadores en más de una ocasión.

Durante la mañana de ajustes de este miércoles, Márquez realizó una supervisión minuciosa sobre cada uno de sus ejemplares. Tras verificar el estado físico de su artillería, dedicó unos minutos al equipo de Meridiano Web para analizar sus compromisos. “Un saludo a toda la afición hípica. Me siento bastante contento esta semana por la presencia de Jesucristo con nosotros”, manifestó con optimismo.

El estreno del uruguayo Uva Mataojo: La Rinconada

La actividad para su establo iniciará con el debut del ejemplar uruguayo Uva Mataojo, quien hará su estreno en la arena de Caracas en un recorrido de 1.100 metros. Sobre este compromiso, Márquez señaló: “Este purasangre cumplió con todo el proceso previo de forma impecable. Va a su primera presentación y ruego a Dios que sea con victoria, para beneplácito y satisfacción de sus conexiones en una prueba que se nota bastante pareja”.

El reto selectivo: Bunker en el Clásico Hypocrite (GII)

El momento de mayor jerarquía para el profesional llegará con la disputa del Clásico Hypocrite (GII), donde ensillará al potro Bunker. El entrenador no ocultó su entusiasmo sobre la condición del ejemplar: “El caballo exhibe una condición impecable en sus ejercicios previos. Debido al planteamiento de la carrera, mantengo una fe inmensa en sus capacidades. Confío plenamente en que obtendremos la victoria en este evento selectivo para la gloria de Dios”.

Debut en las válidas con Violent Queen

Finalmente, Márquez cerrará su participación en la segunda válida del 5y6 nacional con la debutante importada Violent Queen. A pesar de que la yegua no llega al tope de sus condiciones, el estratega confía en su superioridad.

“Esta potranca lo hizo todo bien durante sus entrenamientos. Aunque acude a su estreno en un 70% de su condición física, creo que su calidad le permitirá destacar frente al resto de las participantes. La tenemos en un gran concepto y, Dios mediante, buscaremos el triunfo para Su gloria”, concluyó el preparador.

Con tres cartas de alto calibre, la cuadra de Gabriel Márquez se perfila como una de las más peligrosas para la jornada dominical en el Hipódromo La Rinconada.