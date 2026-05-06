Luis Peraza revela: "Esta yegua nos gusta como fija para ganar la prueba selectiva de La Rinconada"

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Como es costumbre, la mañana de este miércoles sirvió de escenario para la jornada de ajustes en La Rinconada. Meridiano Web cumplió con su cobertura especial para captar los testimonios de jinetes y preparadores sobre las condiciones físicas de los purasangres. Toda esta información exclusiva prepara el terreno para la reunión 20, el domingo 10 de mayo, un evento doblemente especial por el segundo meeting de la temporada y será la celebración del Día de las Madres.

Luis Peraza: Entrevista Meridiano Presentados R20 La Rinconada Datos Hípicos

Uno de los entrenadores destacados, constantes y perseverante en el óvalo caraqueño es Luis Peraza quien siempre es un fiel colaborador para este medio digital y no escatima en brindar la información completa de cada uno de sus ejemplares y recomendar alguna base de sus jugadas para nuestros lectores.

Para esta ocasión, Peraza presenta cinco purasangres para la jornada dominical y todas serán en el tradicional juego del 5y6 Nacional.

Saludos entrenador y estamos muy agradecido por la entrevista que es la base para compartir información importante de sus presentados. Un total de cinco ejemplares estarán bajo su entrenamiento en el 5y6 de la R20. Inicia en la segunda válida con Flecha Veloz, con la monta de Oliver Medina y viene de llegar segunda en su debut ¿Qué nos puedes comentar?

-Esta yegua efectivamente viene de llegar muy bien en su debut y mantiene en condiciones muy óptimas. De parte de la cuadra nos gusta para ganar. Le tocó un buen puesto de partida y buen jinete. De verdad que felicito a Oliver Medina por su gran campaña y realmente nos gusta para ganar. No la dejen fuera de las combinaciones, siempre respetando al resto de las competidoras, pero esta yegua estará decidiendo.

Pasamos a la tercera válida con el castaño seisañero Manoepiedra que ha corrido en cinco oportunidades este tiro de 1.100 metros y con el jinete José Milla en la cabalgadura.

-Hemos estado trabajado con este ejemplar y felicito a mi equipo de cuadra. Ante todo, estamos realmente enfocados con estos ejemplares para tratar de ir mejorando. No dejen fuera de las combinaciones a Manoepiedra, pues es un caballo ganador de dos y con este lote es ganadores de uno y dos, por lo que podrá estar decidiendo.

La cuarta válida es una de las pruebas centrales de la programación dominical: La edición 53 del Clásico Asamblea Nacional (GII) en distancia de la milla y presentas a la tresañera Princess Warrior con Robert Capriles sobre los estribos.

-Como todos ustedes saben esta potra tiene su máxima calidad, le hemos dado su tiempo y hemos trabajado con ella. Para su entrenador Luis Peraza, esta yegua nos gusta mucho como fija para este clásico, respetando a las demás participantes, pero como siempre digo un clásico es para ganar y repito esta yegua nos gusta como fija para este fin de semana.

Para culminar con su compromiso será en la quinta válida con dos yeguas: Piccina Mia reaparece luego de 147 días y Fidanzata que viene de correr en el Clásico Blondy (GIII).

-Aprovecho de agradecer con el Stud Don Rafael V por la oportunidad nuevamente. La yegua Piccina Mia la hemos trabajado y felicito a los caballerizos, a todo el equipo de la cuadra y al Stud Don Rafael V por el apoyo. Una yegua que ha cambiado mucho físicamente y no la dejen fuera de las combinaciones porque podrá estar decidiendo.

Por su parte, la yegua Fidanzata, viene de correr de un clásico (Blondy). La bajamos nuevamente de distancia. Lo ha hecho muy bien en privado y se mantiene en gran condición. Por eso, la decidimos correr y vamos a jugar este candado: Piccina Mía y Fidanzata para todo mis seguidores.