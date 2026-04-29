Oliver Medina: "Con un buen brinco en la partida este caballo decidirá en el 5y6 de La Rinconada"

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Este miércoles 29 de abril, el equipo de Meridiano Web asistió de forma acostumbrada a la jornada de ajustes en la pista del hipódromo La Rinconada, con el objetivo de ofrecer información de primera mano, con los protagonistas de reunión número 19. La jornada de este domingo 3 de mayo marca el arranque del segundo meeting.

Tras ganar el campeonato de la estadística del primer meeting de la presente temporada, el jinete aprendiz Oliver Medina estuvo presente en la mencionada actividad y aprovechó la oportunidad de ser entrevistado para este medio digital para conocer los detalles de seis montas.

Entrevista Meridiano: Oliver Medina Compromisos R19 La Rinconada Datos Hípicos

Saludos para ti Oliver, de parte del equipo de Meridiano Web te felicitamos por lograr el campeonato de la estadística del primer meeting el pasado domingo 26 de abril, un logro merecido porque es tu primera estadística en tu carrera como jinete. Coméntanos sobre tus impresiones.

-Gracias por la entrevista y me siento muy contento por lograr este meeting inicial del 2026, gracias a Dios. Seguimos adelante y seguimos trabajando.

Un total de seis compromisos tendrás para el arranque del segundo meeting que será en la reunión 19 del día domingo 03 de mayo. Comienza en la primera competencia con la importada debutante My Three Loves (USA) entrenada por Eliecer Gómez.

-La yegua anda muy bien. Hoy la llevé hasta el aparato y por primera vez estuve galopandola por lo que la hizo bastante bien y espero lograr una buena carrera con esta norteamericana.

Para la tercera carrera montarás a la yegua Acanelada que la conoces bien y vienes de ganar en su última precisamente para este tiro de 1.100 metros.

-Precisamente vengo de ganar con esta yegua y se encuentra muy bien en sus condiciones y considero que estaré decidiendo esta carrera.

En la cuarta carrera tendrás el compromiso de montar a Mostaza entrenada por Henry Trujillo para la condicional de reclamo.

-Esta yegua la monté y gané en una oportunidad. Esta vez me dan nuevamente la oportunidad para montarla y se viene mejorando.

Compromiso 5y6 Nacional: La Rinconada

La primera válida para el 5y6 montarás al potro El Providencial de Fernando Parilli Araujo y reaparece luego de 84 días sin correr.

-Un caballo que vengo de sacarlo hoy del aparato. Lo hace excelente en la pista. Con un brinco al tiro el ejemplar podrá decidir la carrera con el favor de Dios.

La norteamericana Easyasyouplease la montarás por tercera ocasión y esta vez en la cuarta válida para el 5y6 dominical.

-Si, efectivamente vengo de correr y de ganar con esta yegua. En su ultima logramos el segundo lugar. Su traqueador me comenta que se encuentra en excelentes condiciones y ya conoce ese tiro (1.300 metros) por lo que también estaremos decidiendo.

Para culminar será en la carrera de los acumulados con Mía Sophia presentada por Juan Carlos García Mosquera.

-Su traqueador me comenta que viene de galoparla por lo que estaremos decidiendo la carrera.