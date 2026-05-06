¿Logrará romper la sequía? El preparador que busca repetir una hazaña de hace 21 años en La Rinconada

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La expectativa en torno al óvalo de La Rinconada alcanzó su punto máximo desde la tarde del pasado martes. Gracias a la difusión oportuna de las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) a través de sus plataformas digitales, la fanaticada ya conoce la estructura de la reunión número 20 del año.

La programación consta de 12 competencias de alto nivel, entre las cuales destacan dos eventos de Grado II que sirven como termómetro definitivo para los potros y potrancas con aspiraciones a la Triple Corona Nacional, ciclo que subirá el telón el próximo mes de junio.

El primer gran plato fuerte de la dominical es el XXVI Clásico “Hypocrite” (GII). Esta prueba, que se disputa en el exigente recorrido de los 1.600 metros, está reservada para ejemplares de tres años. Más allá del prestigio, los cinco aspirantes inscritos irán tras la caza de una jugosa bolsa especial de $162.500, incentivo que eleva la temperatura en el paddock de ganadores.

El retorno de una leyenda: La misión de Germán Rojas

Dentro de este escenario, surge una narrativa que acapara las miradas de los analistas: la oportunidad de oro para el preparador Germán Rojas. El profesional cuenta con los elementos técnicos y físicos para quebrar una sequía que se extiende por más de dos décadas. Desde que el evento adquirió el estatus de Clásico en el año 2000, Rojas solo saboreó la gloria en una ocasión. Fue en la edición de 2005, cuando el recordado Iván El Grande, bajo la guía de Leonel Reyes Ramos, detuvo el cronómetro en 81.2 para la milla.

Tras 21 años de espera, la cuadra de Rojas presenta una doble artillería que promete ser protagonista desde el salto inicial:

Ponsigue (3): Un corredor de comprobada solvencia con tres triunfos en siete presentaciones. El ejemplar contará nuevamente con los servicios del jinete Yoelbis González, binomio que escoltó al ganador en su más reciente actuación y que ahora busca el desquite.

Pontevecchio (4): Se trata del actual monarca del Clásico Juan Vicente Tovar, triunfo que conquistó el pasado 12 de abril precisamente en este mismo trayecto de 1.600 metros. En esta oportunidad, nuevamente contará con la conducción del aprendiz del momento, Oliver Medina.

El veredicto del entrenador: Entrevista Meridiano Web

En una conversación exclusiva con el equipo de Meridiano Web, el estratega Germán Rojas compartió sus impresiones sobre este duelo interno. El preparador manifestó que resulta sumamente complejo inclinar la balanza a favor de uno de sus pupilos, dado que ambos atraviesan un estado de forma impecable.

"Los dos caballos están en óptimas condiciones para la carrera. Si el desarrollo de la prueba se ajusta a lo previsto y la suerte nos acompaña, esperamos alcanzar la victoria", afirmó el entrenador. Con este panorama, la mesa está servida para una de las competencias más emocionantes de la temporada, donde la historia y el presente se cruzarán en la milla de Coche.