Sangre de semental ganador de Grado 1 en Churchill Downs debuta este domingo en La Rinconada

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El óvalo de la Rinconada tendrá este domingo una nueva jornada de carreras a partir de la 1:00 de la tarde, en el marco de la fecha 20 y segunda reunión del meeting de mitad de temporada, con una programación de 12 carreras donde se van a disputar las ediciones 2026 de los clásicos Hypocrite y Asamblea Nacional (GII), cada uno para potros y potras nacionales de tres años en distancia de 1.600 metros.

La Rinconada: Sangre de ganador de Grado 1 en Churchill Downs debuta este domingo

La primera carrera del programa dominical se ha reservado para potros de tres años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.100 metros donde han sido inscritos siete ejemplares a competir.

Con la gualdrapa número cuatro en el lomo va a debutar el potro K’s Freedom (USA) bajo la presentación del entrenador Oscar Manuel González y la monta del jockey profesional Francisco Quevedo para los colores del Stud M & J. Este castaño es un producto del semental Awesome Slew (USA) en K’s Running Free (USA) por Uncaptured (USA), el cual debutará como purasangre en nuestro país, y es nacido el 11 de marzo del 2023, en el Haras del turfman venezolano Daniel Pita en Estados Unidos.

Awesome Slew (USA) acaba de sumar su primer producto ganador de stakes de grado 1 el pasado sábado 2 de mayo, con su hija la yegua R Disaster, la cual viene de ganar el Derby City Distaff (G1) en Churchill Downs previo al Kentucky Derby (G1) con la monta del astro Tyler Gaffalione y presentada por Saffie Joseph Jr., para Averill Racing & ATM Racing, donde les ganó a Wayne and Means y a Splendora respectivamente y dejó un parcial de 1:20.94 en 1.400 metros (arena) y pagó $16.26 a ganador.

K’s Freedom (USA) hará su debut con un trabajo previo el pasado viernes 1 de mayo donde dejó parciales de 26. 39,1 /51,3 (800) / 63,3 / 2P / 76,4 / 4P/ 92,4/ al tiro, movido a 2c de Miss Venezuela 3ª, en silla, apareadas, dio a conocer la División de toma tiempos del INH.